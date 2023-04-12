https://ria.ru/20230412/institut-1864747603.html

Ковальчук: Курчатовский институт поможет ответить на биогенетические вызовы

Ковальчук: Курчатовский институт поможет ответить на биогенетические вызовы - РИА Новости, 12.04.2023

Ковальчук: Курчатовский институт поможет ответить на биогенетические вызовы

Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" ответят на биогенетические вызовы, стоящие перед Россией, так же как их... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:44

2023-04-12T12:44

2023-04-12T12:52

россия

общество

курчатовский институт

михаил ковальчук

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" ответят на биогенетические вызовы, стоящие перед Россией, так же как их предшественники 80 лет назад ответили на ядерно-оружейный вызов, с которым столкнулся Советский Союз, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук."Мы за 10 лет построили второй "Курчатовский институт XXI века"… Мы создали новый институт, который должен сегодня ответить на биологические вызовы. И точно так же, как на ядерный вызов, мы ответим на него", - сказал Ковальчук, выступая в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института.В центре при поддержке руководства РФ сегодня сосредоточено более 30% отечественного научного биогенетического потенциала, отметил Ковальчук. Он напомнил, что в конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании базы генетической информации в РФ. Курчатовский институт определен оператором этой информационной системы.Курчатовский институт в соответствии с указом главы государства, опубликованным на нынешней неделе, стал головной научной организацией научно-технической программы развития сельского хозяйства в РФ.Ранее на Курчатовский институт были возложены функции головной научной организации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Она выполняется в целях комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий редактирования генома, обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствования мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой области.Михаил Ковальчук ранее неоднократно подчеркивал, что современные биогенетические технологии позволяют незаметно вмешиваться в здоровье человека так, что уже могут рассматриваться и в качестве оружия массового поражения, поэтому надо принимать меры для противодействия этим угрозам.Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.

https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html

https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html

https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, курчатовский институт, михаил ковальчук, совет федерации рф, владимир путин