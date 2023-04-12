https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html
Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке"
Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке" - РИА Новости, 12.04.2023
Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке"
Атомная термоэлектрическая станция (АТСТ) малой мощности "Елена-М", разработанная в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", и... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:36
россия
технологии
арктика
михаил ковальчук
курчатовский институт
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762736815_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_4473743a11d90e65092ca81c3d1d51f9.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Атомная термоэлектрическая станция (АТСТ) малой мощности "Елена-М", разработанная в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", и представляющая собой своего рода "ядерную батарейку", позволит эффективно обеспечивать энергией труднодоступные районы по всей России, заявил президент центра Михаил Ковальчук. "Это принципиально новая вещь. Это атомная станция в виде "батарейки"… Она дает до мегаватта электричества и 10 мегаватт тепла. Эта "батарейка" позволит обустроить Северный морской путь и все наши регионы - труднодоступные места очень легко снабдить энергией", - сказал Ковальчук, выступая в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института. Назначение станции "Елена-М" — обеспечение теплом, электроэнергией и пресной водой потребителей в отдаленных районах, в том числе в Арктике. В этой установке используется прямой (безмашинный) принцип преобразования тепловой энергии в электрическую. "Елена-М" разработана для работы в режиме саморегулирования во всем диапазоне электрической нагрузки и не нуждается в обслуживании — присутствие персонала будет необходимо лишь при монтаже, запуске и демонтаже установки. На весь срок работы установки, 25–30 лет, хватит одной загрузки ядерного топлива. Демонстрационный прототип установки работает в Курчатовском институте. Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html
https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762736815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6bba67466ba08f10de63a6042f6454e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, арктика, михаил ковальчук, курчатовский институт, совет федерации рф
Россия, Технологии, Арктика, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Совет Федерации РФ
Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке"
Ковальчук: разработка Курчатовского института обеспечит энергией труднодоступные районы
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Атомная термоэлектрическая станция (АТСТ) малой мощности "Елена-М", разработанная в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", и представляющая собой своего рода "ядерную батарейку", позволит эффективно обеспечивать энергией труднодоступные районы по всей России, заявил президент центра Михаил Ковальчук.
"Это принципиально новая вещь. Это атомная станция в виде "батарейки"… Она дает до мегаватта электричества и 10 мегаватт тепла. Эта "батарейка" позволит обустроить Северный морской путь и все наши регионы - труднодоступные места очень легко снабдить энергией", - сказал Ковальчук, выступая в среду в Совете Федерации
на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института.
Путин поздравил "Курчатовский институт" с 80-летием
Назначение станции "Елена-М" — обеспечение теплом, электроэнергией и пресной водой потребителей в отдаленных районах, в том числе в Арктике
. В этой установке используется прямой (безмашинный) принцип преобразования тепловой энергии в электрическую. "Елена-М" разработана для работы в режиме саморегулирования во всем диапазоне электрической нагрузки и не нуждается в обслуживании — присутствие персонала будет необходимо лишь при монтаже, запуске и демонтаже установки. На весь срок работы установки, 25–30 лет, хватит одной загрузки ядерного топлива. Демонстрационный прототип установки работает в Курчатовском институте.
Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
Российский научный центр "Курчатовский институт"