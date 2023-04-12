https://ria.ru/20230412/institut-1864744191.html

Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке"

Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке" - РИА Новости, 12.04.2023

Глава "Курчатовского института" рассказал об уникальной "ядерной батарейке"

Атомная термоэлектрическая станция (АТСТ) малой мощности "Елена-М", разработанная в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:36

россия

технологии

арктика

михаил ковальчук

курчатовский институт

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Атомная термоэлектрическая станция (АТСТ) малой мощности "Елена-М", разработанная в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", и представляющая собой своего рода "ядерную батарейку", позволит эффективно обеспечивать энергией труднодоступные районы по всей России, заявил президент центра Михаил Ковальчук. "Это принципиально новая вещь. Это атомная станция в виде "батарейки"… Она дает до мегаватта электричества и 10 мегаватт тепла. Эта "батарейка" позволит обустроить Северный морской путь и все наши регионы - труднодоступные места очень легко снабдить энергией", - сказал Ковальчук, выступая в среду в Совете Федерации на открытии выставки, посвященной 80-летию Курчатовского института. Назначение станции "Елена-М" — обеспечение теплом, электроэнергией и пресной водой потребителей в отдаленных районах, в том числе в Арктике. В этой установке используется прямой (безмашинный) принцип преобразования тепловой энергии в электрическую. "Елена-М" разработана для работы в режиме саморегулирования во всем диапазоне электрической нагрузки и не нуждается в обслуживании — присутствие персонала будет необходимо лишь при монтаже, запуске и демонтаже установки. На весь срок работы установки, 25–30 лет, хватит одной загрузки ядерного топлива. Демонстрационный прототип установки работает в Курчатовском институте. Организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория. Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.

https://ria.ru/20230412/institut-1864741151.html

https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html

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арктика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, арктика, михаил ковальчук, курчатовский институт, совет федерации рф