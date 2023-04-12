https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864892485.html

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента - РИА Новости, 12.04.2023

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:24

2023-04-12T19:24

2023-04-12T19:24

экономика

эльвира набиуллина

владимир путин

россия

цены на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 4 по 10 апреля 2023 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 3,15% год к году", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции в России с мая 2020 года (тогда она составила 3%, затем в июне ускорилась до 3,2%). Министерство указывает, что в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,03% после роста на 0,17% неделей ранее, прежде всего, за счет снижения темпов удорожания плодоовощной продукции (0,3% после роста на 1,26%). На продовольственные товары за исключением овощей и фруктов околонулевой рост цен (0,01% после 0,07%). "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились (0,00% после 0,03% на предыдущей неделе)... В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг на отчетной неделе цены выросли на 0,41% (рост на 0,19% неделей ранее) за счет повышения цен в сфере туристических услуг (3,53% после 0,67%) из-за удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (8,27% после 1,58%)", - отметили в Минэкономразвития. Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам говорил, что к концу апреля инфляция ожидается "менее 3%". При этом он вновь подчеркнул, что важно избегать как ускорения, так и замедления инфляции. Ранее в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться. Банк России на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,5%, министерство также планирует уточнить свой прогноз в апреле.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

https://ria.ru/20230317/inflyatsiya-1858576128.html

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экономика, эльвира набиуллина, владимир путин, россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)