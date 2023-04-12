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В России замедлилась продовольственная инфляция - РИА Новости, 12.04.2023
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19:11 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864891226.html
В России замедлилась продовольственная инфляция
В России замедлилась продовольственная инфляция - РИА Новости, 12.04.2023
В России замедлилась продовольственная инфляция
Продовольственная инфляция в РФ в марте 2023 года в месячном выражении снизилась до 0,13% с 0,79% в феврале, в годовом выражении - замедлилась сразу до 2,57% с... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:11
2023-04-12T19:11
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Продовольственная инфляция в РФ в марте 2023 года в месячном выражении снизилась до 0,13% с 0,79% в феврале, в годовом выражении - замедлилась сразу до 2,57% с 9,33% месяцем ранее, сообщил Росстат. Непродовольственные товары в марте по сравнению с февралем подорожали на 0,14%, а по сравнению с мартом прошлого года - на 0,12%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за март выросли на 0,15%, а в годовом выражении - на 4,44%. Цены на плодоовощную продукцию в марте прибавили 0,06% по сравнению с февралем, а за период с марта 2022 года - стали ниже на 9,39%. Согласно данным статведомства, продукты питания в марте подорожали на 0,1% в месячном выражении и на 2,43% - в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего за март подорожали куриные яйца (плюс 3,57%), сахар-песок (плюс 1,34%) и рыба с морепродуктами (плюс 0,53%), а среди подешевевших продуктов выделяются крупы и бобовые (минус 1,12%), мясо и птица (минус 0,46%) и подсолнечное масло (минус 0,03%). Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 1,9%, пшеничная мука – на 1,2%, шампанское и виноградные крепленые вина – на 0,8%, черный чай, коньяк и водка выросли в цене в среднем на 0,7%, зеленый чай - на 0,6%, сырокопченые колбасы, рыбные консервы, сгущенное молоко, зефир, пастила, торты, минеральная и питьевая вода – на 0,5%. В то же время гречка подешевела на 3,3%, овсянка и перловка - на 2%, манная крупа - на 1,6%, горох и фасоль – на 1,1%, говяжья и свиная печень, живая и охлажденная рыба - на 1%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,7%, хлопья из злаков (сухие завтраки), шоколад, какао, сухие приправы, специи – на 0,6%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России замедлилась продовольственная инфляция

Росстат: продовольственная инфляция в марте замедлилась с 0,79 до 0,13 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина в магазине
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Продовольственная инфляция в РФ в марте 2023 года в месячном выражении снизилась до 0,13% с 0,79% в феврале, в годовом выражении - замедлилась сразу до 2,57% с 9,33% месяцем ранее, сообщил Росстат.
Непродовольственные товары в марте по сравнению с февралем подорожали на 0,14%, а по сравнению с мартом прошлого года - на 0,12%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за март выросли на 0,15%, а в годовом выражении - на 4,44%. Цены на плодоовощную продукцию в марте прибавили 0,06% по сравнению с февралем, а за период с марта 2022 года - стали ниже на 9,39%.
Согласно данным статведомства, продукты питания в марте подорожали на 0,1% в месячном выражении и на 2,43% - в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего за март подорожали куриные яйца (плюс 3,57%), сахар-песок (плюс 1,34%) и рыба с морепродуктами (плюс 0,53%), а среди подешевевших продуктов выделяются крупы и бобовые (минус 1,12%), мясо и птица (минус 0,46%) и подсолнечное масло (минус 0,03%).
Сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 1,9%, пшеничная мука – на 1,2%, шампанское и виноградные крепленые вина – на 0,8%, черный чай, коньяк и водка выросли в цене в среднем на 0,7%, зеленый чай - на 0,6%, сырокопченые колбасы, рыбные консервы, сгущенное молоко, зефир, пастила, торты, минеральная и питьевая вода – на 0,5%.
В то же время гречка подешевела на 3,3%, овсянка и перловка - на 2%, манная крупа - на 1,6%, горох и фасоль – на 1,1%, говяжья и свиная печень, живая и охлажденная рыба - на 1%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,7%, хлопья из злаков (сухие завтраки), шоколад, какао, сухие приправы, специи – на 0,6%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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