https://ria.ru/20230412/indiya-1864652107.html
МИД Индии сообщил о просьбах Украины предоставить медикаменты
МИД Индии сообщил о просьбах Украины предоставить медикаменты - РИА Новости, 12.04.2023
МИД Индии сообщил о просьбах Украины предоставить медикаменты
Украина попросила Индию предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование, сообщил МИД Индии по итогам визита в Нью-Дели первого заместителя... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:56
2023-04-12T06:56
2023-04-12T06:57
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индия
нью-дели
эмине джапарова
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Украина попросила Индию предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование, сообщил МИД Индии по итогам визита в Нью-Дели первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Джапарова прибыла в Дели в понедельник. Она провела переговоры с секретарем Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой и государственным министром иностранных дел и культуры Минакши Лекхи. "Помимо обсуждения широкого круга двусторонних и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, она передала письмо президента Зеленского, адресованное премьер-министру Моди. Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование", - сообщил МИД Индии. Отмечается, что в ходе встречи с Вермой Джапарова "проинформировала о сложившейся ситуации на Украине", а также "предположила, что восстановление инфраструктуры на Украине могло бы стать возможностью для индийских компаний". "Обе стороны договорились провести следующий раунд консультаций министерств иностранных дел в Киеве в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении МИД.
https://ria.ru/20230408/manevr-1863911403.html
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в мире, украина, индия, нью-дели, эмине джапарова
В мире, Украина, Индия, Нью-Дели, Эмине Джапарова
МИД Индии сообщил о просьбах Украины предоставить медикаменты
МИД Индии: Киев просит Нью-Дели предоставить дополнительные медикаменты и медоборудование
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр - РИА Новости. Украина попросила Индию предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование, сообщил МИД Индии по итогам визита в Нью-Дели первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.
Джапарова прибыла в Дели
в понедельник. Она провела переговоры с секретарем Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой и государственным министром иностранных дел и культуры Минакши Лекхи.
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"Помимо обсуждения широкого круга двусторонних и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, она передала письмо президента Зеленского, адресованное премьер-министру Моди. Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование", - сообщил МИД Индии.
Отмечается, что в ходе встречи с Вермой Джапарова "проинформировала о сложившейся ситуации на Украине", а также "предположила, что восстановление инфраструктуры на Украине могло бы стать возможностью для индийских компаний".
"Обе стороны договорились провести следующий раунд консультаций министерств иностранных дел в Киеве
в удобное для обеих сторон время", - говорится в сообщении МИД.
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