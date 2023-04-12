https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html

В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг

В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг - РИА Новости, 12.04.2023

В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг

Каждый сможет на Госуслугах проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и имеет ли право на отсрочку, в случае неточностей можно через портал подать... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:59

2023-04-12T08:59

2023-04-12T10:12

технологии

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

госуслуги

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Каждый сможет на Госуслугах проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и имеет ли право на отсрочку, в случае неточностей можно через портал подать заявление на исправление ошибок, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Он отметил, что само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — "если только пользователь сам не отключит эту функцию"."Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - добавил Шадаев.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.

https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html

https://ria.ru/20221012/otsrochka-1823375179.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, госуслуги