https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг - РИА Новости, 12.04.2023
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
Каждый сможет на Госуслугах проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и имеет ли право на отсрочку, в случае неточностей можно через портал подать... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:59
2023-04-12T08:59
2023-04-12T10:12
технологии
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
госуслуги
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Каждый сможет на Госуслугах проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и имеет ли право на отсрочку, в случае неточностей можно через портал подать заявление на исправление ошибок, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Он отметил, что само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — "если только пользователь сам не отключит эту функцию"."Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - добавил Шадаев.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.
https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html
https://ria.ru/20221012/otsrochka-1823375179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, госуслуги
Технологии, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Госуслуги
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
Шадаев: на Госуслугах можно узнать адрес своего военкомата и есть ли право на отсрочку
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Каждый сможет на Госуслугах проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и имеет ли право на отсрочку, в случае неточностей можно через портал подать заявление на исправление ошибок, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«
"В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок", - написал Шадаев в одном из Telegram-чатов, где обсуждаются вопросы отсрочки от частичной мобилизации для IT-специалистов.
В Госдуме анонсировали введение обеспечительных мер для уклонистов
Он отметил, что само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на Госуслугах — "если только пользователь сам не отключит эту функцию".
"Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - добавил Шадаев.
Отсрочка от мобилизации: кому положена и как получить
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сохранится старый способ вручения повесток - в бумажном виде лично под роспись, добавятся два новых - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета в конце ноября подписал президент страны Владимир Путин.