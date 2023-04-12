https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864781997.html
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 12.04.2023
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем
США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:25
2023-04-12T14:25
2023-04-12T14:25
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему возможного обмена американского журналиста. "Во-первых, эти вопросы решаются соответствующими уполномоченными структурами. Во-вторых, мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "есть соответствующие каналы, есть соответствующие уполномоченные структуры - они должны заниматься этими вопросами: и никто иначе и никак иначе". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html
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россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем
Захарова: США создают шум в ситуации с Гершковичем, но согласно опыту, это не помогает
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя
тему возможного обмена американского журналиста.
"Во-первых, эти вопросы решаются соответствующими уполномоченными структурами. Во-вторых, мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала", - сказала она в ходе брифинга.
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По словам Захаровой, "есть соответствующие каналы, есть соответствующие уполномоченные структуры - они должны заниматься этими вопросами: и никто иначе и никак иначе".
ФСБ
РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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