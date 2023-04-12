Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864781997.html
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем - РИА Новости, 12.04.2023
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем
США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:25
2023-04-12T14:25
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:97:494:375_1920x0_80_0_0_df7b610cb9846d844a52a0bf4e32bf58.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему возможного обмена американского журналиста. "Во-первых, эти вопросы решаются соответствующими уполномоченными структурами. Во-вторых, мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "есть соответствующие каналы, есть соответствующие уполномоченные структуры - они должны заниматься этими вопросами: и никто иначе и никак иначе". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html
https://ria.ru/20230411/zhurnalist-1864620698.html
россия
сша
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:45:494:416_1920x0_80_0_0_e582791d7c4c901b4d8835315a5f81ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова заявила, что США зря создают шум в ситуации с Гершковичем

Захарова: США создают шум в ситуации с Гершковичем, но согласно опыту, это не помогает

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США создают шум вокруг ситуации с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, но опыт показывает, что это ни разу не помогало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему возможного обмена американского журналиста.
"Во-первых, эти вопросы решаются соответствующими уполномоченными структурами. Во-вторых, мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала", - сказала она в ходе брифинга.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию
30 марта, 19:18
По словам Захаровой, "есть соответствующие каналы, есть соответствующие уполномоченные структуры - они должны заниматься этими вопросами: и никто иначе и никак иначе".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича
11 апреля, 21:05
 
РоссияСШАЕкатеринбургЭван ГершковичМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала