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Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ - РИА Новости, 12.04.2023
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22:55 12.04.2023 (обновлено: 23:34 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html
Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ
Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ - РИА Новости, 12.04.2023
Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ
Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T22:55
2023-04-12T23:34
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
дмитрий песков
в мире
санкт-петербург
оаэ
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес", — сказал он.При этом, как отметил чиновник, он не может анонсировать их участие в форуме, поскольку в этом случае "их просто живьем съедят".На вопрос, определен ли модератор мероприятия, Песков ответил утвердительно, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной — гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Архитектура программы опубликована на сайте мероприятия.
https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, дмитрий песков, в мире, санкт-петербург, оаэ
Петербургский международный экономический форум (фонд), Россия, Дмитрий Песков, В мире, Санкт-Петербург, ОАЭ
Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Песков заявил о наличии интереса со стороны бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНа Петербургском международном экономическом форуме
На Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес", — сказал он.
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При этом, как отметил чиновник, он не может анонсировать их участие в форуме, поскольку в этом случае "их просто живьем съедят".
На вопрос, определен ли модератор мероприятия, Песков ответил утвердительно, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.
ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной — гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Архитектура программы опубликована на сайте мероприятия.
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