https://ria.ru/20230412/forum-1864927713.html

Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ - РИА Новости, 12.04.2023

Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:55

2023-04-12T22:55

2023-04-12T23:34

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

дмитрий песков

в мире

санкт-петербург

оаэ

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес", — сказал он.При этом, как отметил чиновник, он не может анонсировать их участие в форуме, поскольку в этом случае "их просто живьем съедят".На вопрос, определен ли модератор мероприятия, Песков ответил утвердительно, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной — гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Архитектура программы опубликована на сайте мероприятия.

https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html

https://ria.ru/20230125/pmef-2023-1847396680.html

россия

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, дмитрий песков, в мире, санкт-петербург, оаэ