https://ria.ru/20230412/forum-1864695045.html

Форум "Креативные индустрии-2023" фонда "Сколково" начался в Якутске

Форум "Креативные индустрии-2023" фонда "Сколково" начался в Якутске - РИА Новости, 12.04.2023

Форум "Креативные индустрии-2023" фонда "Сколково" начался в Якутске

Всероссийский форум – стартап-тур фонда "Сколково" "Креативные индустрии – 2023" стартовал в Якутске, в конкурсе участвуют свыше 250 проектов, сообщает... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:31

2023-04-12T10:31

2023-04-12T10:31

республика саха (якутия)

экономика

якутск

россия

москва

айсен николаев

юрий трутнев

сколково

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ЯКУТСК, 12 апр - РИА Новости. Всероссийский форум – стартап-тур фонда "Сколково" "Креативные индустрии – 2023" стартовал в Якутске, в конкурсе участвуют свыше 250 проектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев в среду посетили "Квартал Труда" в Якутске, где собрались начинающие предприниматели креативной индустрии. "Перспективные инновационные проекты представлены в масштабном форуме, проводимом Фондом "Сколково" при поддержке Правительства России в креативном кластере "Квартал Труда" в Якутске. В этом году на участие в конкурсе подано 259 заявок, а в прошлом - 127. Также в рамках программы форума пройдут лекции, практикумы, мастер-классы, выставка технологических решений и phygital-турнир", - рассказали в пресс-службе. В этом году стартап-тур помимо традиционного конкурса технологических проектов включает новую ключевую тематику – "CreativeTECH. Креативные индустрии – импульс для технологического развития". Участники будут соревноваться за денежный приз в 300 тысяч рублей и право представить свой проект на общероссийской конференции технологических предпринимателей Startup Village в Москве. Предприниматели продемонстрировали разработки, которые уже востребованы в регионе. Компания "Хоту Тент" показала свою продукцию из специального нанокомпозитного материала: мобильные гаражи для автомобилей и спецтехники, утепленные переносные палатки, засидки, ангары, спальные мешки, спецодежду и многое другое. Твердотопливные котлы длительного горения выпускает ООО "Якутский котловой завод". Квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". Предприятие, как и "Хоту Тент", ООО "Якутский котловой завод", передала партии своей продукции на помощь бойцам спецоперации и намерена подготовить новую партию. ООО "Сахадрон" занимается сборкой беспилотных летательных аппаратов и подготовкой узких специалистов по данному направлению. Поисково-спасательные маяки "Находка", переносные рации на коротких волнах ООО "Безопасная Арктика" предназначены для поисков людей в лесу и связи в экстремальном климате. Также на форуме представлены моторные суда "Север", "Лимба" ООО "Эгопласт", мини-погрузчик "Batrak.BGM" ИП Бубенчиков Г.С., голосовой переводчик AYANA ИП Апросимов Н.А., мобильное приложение Retaily, гибридное технологическое решение "Экстра Синема", студия анимации "Тундра", одежда с уникальным утеплителем с оленьей шерстью ООО "Миламакс", проект "Бегущая за оленями" ООО "ИТ Польза" Кындыкан. Трутнев отметил, что Якутия уверенно лидирует в развитии креативных технологий. "Сегодня мы говорили с главой республики по дороге. Думаю, что и в целом по объёму валового регионального продукта Якутия в этом году займёт первое место. Сейчас слово "развитие" имеет для нас особое значение. По сути от развития технологий зависит жизни наших ребят в зоне специальной военной операции. Я хочу, чтобы вы им помогли, а мы будем помогать вам", – сказал полпред. Глава республики рассказал о том, что региональный этап стартап-тура Фонда "Сколково" проходит в Якутске в пятый раз. "Мы рады принять гостей и участников в креативном кластере "Квартал труда". Совсем недавно здесь было старое производственное здание, а сейчас это первый на Дальнем Востоке креативный кластер. Радует, что число участников растет – количество заявок на участие в этом году удвоилось. Сегодня замечательный день – День авиации и космонавтики. И наших участников хотел бы попросить, чтобы помнили о том, что Юрий Гагарин был первым. Хочу пожелать вам, чтобы ваши проекты также были первыми и открыли дверь в будущее!" – подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20230410/yakutsk-1864317379.html

https://ria.ru/20230408/koordinatory-1863987844.html

https://ria.ru/20230408/ucheniya-1863913975.html

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Ольга Маркова

экономика, якутск, россия, москва, айсен николаев, юрий трутнев, сколково, фонд "сколково", юрий гагарин (космонавт)