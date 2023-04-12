https://ria.ru/20230412/blagoustroystvo-1864844451.html
Ленобласть в третий раз стала лучшей по благоустройству в России
Ленобласть в третий раз стала лучшей по благоустройству в России - РИА Новости, 12.04.2023
Ленобласть в третий раз стала лучшей по благоустройству в России
Ленинградская область третий год подряд лидирует в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству — от региона в него вошли 12... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:49
2023-04-12T16:49
2023-04-12T16:49
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Ленинградская область третий год подряд лидирует в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству — от региона в него вошли 12 проектов общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всего в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2022 году, вошел 61 проект формирования комфортной городской среды из 27 регионов России. От Ленобласти были признаны лучшими 12 проектов. Среди них набережные, площади и общественные пространства со спортивными и детскими площадками, которые были созданы с учетом пожеланий жителей и при их активном участии. Шесть проектов-лидеров разработаны Центром компетенций, ещё пять — под его курированием. В число лидеров вошли и проекты, созданные на архитектурном турнире Ленинградской области HackCitySpaces."Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Наши проекты благоустройства площадей, парков, набережных, скверов, спортивных и детских площадок вошли в число лучших в России. Они реализованы в 2022 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Важно, что среди лучших — общественные территории в селах и городских поселениях, которые участвуют в проекте один-два года и уже показывают хорошие результаты. Мы благодарны Минстрою, сотрудникам Центра компетенций, проектировщикам, муниципалитетам, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — комментирует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Как отметили в Центре компетенций, сейчас в Ленобласти начинаются стройки объектов 2023 года, а также ведется работа над дизайн-проектами на 2024 год."Коллеги из других регионов берут на вооружение ленинградские проекты, вошедшие в реестр", – отметили в обладминистрации.
https://ria.ru/20230404/goroda-1862926700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Ленинградская область третий год подряд лидирует в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству — от региона в него вошли 12 проектов общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всего в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2022 году, вошел 61 проект формирования комфортной городской среды из 27 регионов России. От Ленобласти были признаны лучшими 12 проектов. Среди них набережные, площади и общественные пространства со спортивными и детскими площадками, которые были созданы с учетом пожеланий жителей и при их активном участии. Шесть проектов-лидеров разработаны Центром компетенций, ещё пять — под его курированием. В число лидеров вошли и проекты, созданные на архитектурном турнире Ленинградской области HackCitySpaces.
"Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Наши проекты благоустройства площадей, парков, набережных, скверов, спортивных и детских площадок вошли в число лучших в России. Они реализованы в 2022 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Важно, что среди лучших — общественные территории в селах и городских поселениях, которые участвуют в проекте один-два года и уже показывают хорошие результаты. Мы благодарны Минстрою
, сотрудникам Центра компетенций, проектировщикам, муниципалитетам, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — комментирует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Как отметили в Центре компетенций, сейчас в Ленобласти начинаются стройки объектов 2023 года, а также ведется работа над дизайн-проектами на 2024 год.
"Коллеги из других регионов берут на вооружение ленинградские проекты, вошедшие в реестр", – отметили в обладминистрации.
Два города Ленобласти вошли в топ Минстроя по качеству городской среды