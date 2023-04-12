https://ria.ru/20230412/biougrozy-1864705772.html
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.04.2023
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко
Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:07
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.По словам Матвиенко, работа ведется на высоком профессиональном уровне, "наши граждане в безопасности".
https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html
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россия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, украина, здоровье - общество
Россия, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, США, Украина, Здоровье - Общество
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Матвиенко: Россия полностью готова к отражению биоугроз