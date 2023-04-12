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Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.04.2023
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11:01 12.04.2023 (обновлено: 11:07 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/biougrozy-1864705772.html
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.04.2023
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко
Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:01
2023-04-12T11:07
россия
безопасность
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.По словам Матвиенко, работа ведется на высоком профессиональном уровне, "наши граждане в безопасности".
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россия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, украина, здоровье - общество
Россия, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, США, Украина, Здоровье - Общество
Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Матвиенко: Россия полностью готова к отражению биоугроз

© iStock.com / PixelsEffectПробирки для забора крови
Пробирки для забора крови - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© iStock.com / PixelsEffect
Пробирки для забора крови . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
«

"Россия полностью готова к отражению биологических угроз", - сказала спикер, отметив, что это подтверждает и информация, представленная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

По словам Матвиенко, работа ведется на высоком профессиональном уровне, "наши граждане в безопасности".
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине
10:57
 
РоссияБезопасностьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСШАУкраинаЗдоровье - Общество
 
 
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