https://ria.ru/20230412/biougrozy-1864705772.html

Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко

Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.04.2023

Россия полностью готова к отражению биоугроз, заявила Матвиенко

Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:01

2023-04-12T11:01

2023-04-12T11:07

россия

безопасность

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

украина

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_182a4a0f79d74e7b93e64aef266a9c6c.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия полностью готова к отражению биологических угроз, работа ведется на высоком профессиональном уровне, граждане РФ в безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в среду утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.По словам Матвиенко, работа ведется на высоком профессиональном уровне, "наши граждане в безопасности".

https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, украина, здоровье - общество