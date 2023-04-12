https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864754074.html

Песков заявил об ответе России на деятельность биолабораторий США

Песков заявил об ответе России на деятельность биолабораторий США - РИА Новости, 12.04.2023

Песков заявил об ответе России на деятельность биолабораторий США

Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по биолабораториям, заявил журналистам... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:00

2023-04-12T13:00

2023-04-12T13:03

безопасность

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по биолабораториям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума."Безусловно, этот документ доложен главе государства, конечно же. А как используем, мы должны делать все, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединённых штатов ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент ознакомиться с этим документом, будет ли он в дальнейшем использован и каким образом.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

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безопасность, россия, сша, дмитрий песков