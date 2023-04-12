https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html

Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине

Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине

Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:57

2023-04-12T10:57

2023-04-12T11:01

россия

константин косачев

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. Комиссия начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создала около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий. После утверждения доклада Госдумой и Совфедом он будет направлен руководству страны, в международные организации, размещен в интернете.

https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин косачев, совет федерации рф, общество