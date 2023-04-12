https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине
Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:57
2023-04-12T10:57
2023-04-12T11:01
россия
константин косачев
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. Комиссия начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создала около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий. После утверждения доклада Госдумой и Совфедом он будет направлен руководству страны, в международные организации, размещен в интернете.
https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, константин косачев, совет федерации рф, общество
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине
СФ утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума.
Комиссия начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад.
По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создала около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий.
После утверждения доклада Госдумой и Совфедом он будет направлен руководству страны, в международные организации, размещен в интернете.
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