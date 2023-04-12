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Кандидат в президенты Турции пообещал отправить сирийских беженцев домой
Кандидат в президенты Турции пообещал отправить сирийских беженцев домой - РИА Новости, 12.04.2023
Кандидат в президенты Турции пообещал отправить сирийских беженцев домой
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что планирует отправить всех сирийских беженцев домой, применив дипломатические... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:47
2023-04-12T08:47
2023-04-12T08:52
в мире
турция
сирия
мухаррем индже
хулуси акар
кемаль кылычдароглу
народный альянс
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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что планирует отправить всех сирийских беженцев домой, применив дипломатические методы. "Мы их отправим домой с улыбками и танцами", - заявил Индже. "Никто не говорит, что мы их втиснем в грузовики и отправим к границе. Будем использовать необходимые дипломатические методы, так как для отправки сирийцев на родину нужно начать диалог и дипломатию", - пояснил кандидат.Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Еще более 60 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после февральских землетрясений, заявил в конце марта глава минобороны Турции Хулуси Акар. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.
https://ria.ru/20230412/vstrecha-1864659784.html
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в мире, турция, сирия, мухаррем индже, хулуси акар, кемаль кылычдароглу, народный альянс
В мире, Турция, Сирия, Мухаррем Индже, Хулуси Акар, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс
Кандидат в президенты Турции пообещал отправить сирийских беженцев домой
Мухаррем Индже заявил, что планирует отправить всех сирийских беженцев домой
БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что планирует отправить всех сирийских беженцев домой, применив дипломатические методы.
"Мы их отправим домой с улыбками и танцами", - заявил Индже.
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"Никто не говорит, что мы их втиснем в грузовики и отправим к границе. Будем использовать необходимые дипломатические методы, так как для отправки сирийцев на родину нужно начать диалог и дипломатию", - пояснил кандидат.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии
вернулись почти 59 тысяч человек. Еще более 60 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после февральских землетрясений, заявил в конце марта глава минобороны Турции Хулуси Акар
.
Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса
" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.
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