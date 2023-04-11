https://ria.ru/20230411/zerno-1864625680.html

Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу

Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу - РИА Новости, 11.04.2023

Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу

Польша предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего из Украины зерна по всем странам Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства и развития села РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:11

2023-04-11T22:11

2023-04-11T22:11

украина

польша

румыния

урсула фон дер ляйен

евросоюз

в мире

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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польша предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего из Украины зерна по всем странам Евросоюза, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс после заседания антикризисного штаба на тему наплыва зерна из Украины. По словам министра, он обратится за поддержкой к партнерам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии за поддержкой. "После этой встречи я завтра утром с письмом к моим коллегам, чтобы мы вместе обратились к Европейскому союзу, чтобы основательно пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин на очередной период сил товаров и продуктов из Украины", - сказал Телюс. "Все мы понимаем, что Украине нужно помогать… но мы должны справляться все вместе. Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять (украинское зерно – ред.) в Европейском союзе, каким-то образом производить релокацию, так чтобы тяжесть несли не лишь отдельные государства", - добавил он. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230410/udar-1864322478.html

https://ria.ru/20230411/zerno-1864465899.html

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польша

румыния

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украина, польша, румыния, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире