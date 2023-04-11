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В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации
Российское военно-патриотическое общество открыло в центре Донецка выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:47
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Российское военно-патриотическое общество открыло в центре Донецка выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с героями Великой Отечественной войны находятся и герои спецоперации, такие как Владимир Жога, Ольга Качура. Экспозиция размещена на бульваре Пушкина, который неоднократно подвергался обстрелу со стороны украинских националистов, о чем свидетельствуют следы от осколков. Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить. По его мнению, возвращение этой награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, донецкая народная республика, россия, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
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В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации
В Донецке открыли выставку в честь ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО