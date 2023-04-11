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В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 11.04.2023 (обновлено: 17:47 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vystavka-1864579317.html
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации
Российское военно-патриотическое общество открыло в центре Донецка выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:47
специальная военная операция на украине
общество
донецк
донецкая народная республика
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Российское военно-патриотическое общество открыло в центре Донецка выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с героями Великой Отечественной войны находятся и герои спецоперации, такие как Владимир Жога, Ольга Качура. Экспозиция размещена на бульваре Пушкина, который неоднократно подвергался обстрелу со стороны украинских националистов, о чем свидетельствуют следы от осколков. Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить. По его мнению, возвращение этой награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии.
донецк
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общество, донецк, донецкая народная республика, россия, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке открыли выставку в честь участников ВОВ и спецоперации

В Донецке открыли выставку в честь ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Российское военно-патриотическое общество открыло в центре Донецка выставку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом с героями Великой Отечественной войны находятся и герои спецоперации, такие как Владимир Жога, Ольга Качура. Экспозиция размещена на бульваре Пушкина, который неоднократно подвергался обстрелу со стороны украинских националистов, о чем свидетельствуют следы от осколков.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить. По его мнению, возвращение этой награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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