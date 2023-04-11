https://ria.ru/20230411/vulkany-1864380272.html

Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке

Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023

Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке

Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, заявил директор Института... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:54

2023-04-11T07:54

2023-04-11T14:07

камчатка

петропавловск-камчатский

шивелуч

российская академия наук

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. По словам ученого, сейсмические волны проходили через магматическую колонну и передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы. Из-за этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме. Это привело к критическому увеличению объема расплавленного вещества и мощнейшим извержениям на поверхности. Третьего апреля на Камчатке произошло сильное землетрясение. Интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до эпицентра - 48 километров, глубина - 99,5 километра. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий. Седьмого апреля на вулкане Безымянном произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864362901.html

камчатка

петропавловск-камчатский

шивелуч

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камчатка, петропавловск-камчатский, шивелуч, российская академия наук, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)