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Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023
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07:54 11.04.2023 (обновлено: 14:07 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vulkany-1864380272.html
Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке
Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023
Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке
Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, заявил директор Института... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:54
2023-04-11T14:07
камчатка
петропавловск-камчатский
шивелуч
российская академия наук
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. По словам ученого, сейсмические волны проходили через магматическую колонну и передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы. Из-за этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме. Это привело к критическому увеличению объема расплавленного вещества и мощнейшим извержениям на поверхности. Третьего апреля на Камчатке произошло сильное землетрясение. Интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до эпицентра - 48 километров, глубина - 99,5 километра. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий. Седьмого апреля на вулкане Безымянном произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864362901.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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камчатка, петропавловск-камчатский, шивелуч, российская академия наук, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Шивелуч, Российская академия наук, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке

Ученый Озеров: землетрясение могло спровоцировать извержение двух вулканов на Камчатке

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкСнег, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. 11 апреля 2023
Снег, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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Снег, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. 11 апреля 2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«
"Сильное землетрясение, произошедшее 3 апреля у берегов Камчатки, могло стать триггером последовавших пароксизмальных извержений вулканов Безымянного и Шивелуча", – отметили со ссылкой на Озерова в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По словам ученого, сейсмические волны проходили через магматическую колонну и передали в нее дополнительные резкие энергетические импульсы. Из-за этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме. Это привело к критическому увеличению объема расплавленного вещества и мощнейшим извержениям на поверхности.
Третьего апреля на Камчатке произошло сильное землетрясение. Интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до эпицентра - 48 километров, глубина - 99,5 километра. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий.
Седьмого апреля на вулкане Безымянном произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.
Вулкан Шивелуч
Ученые предупредили, что потоки из вулкана Шивелуч могут перекрыть трассу
Вчера, 00:14
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийШивелучРоссийская академия наукФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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