https://ria.ru/20230411/volontery-1864420145.html

В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей"

В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей" - РИА Новости, 11.04.2023

В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей"

Более 15 некоммерческих организаций представят свой опыт работы с различными уязвимыми группами общества и создания социальных инноваций в сфере наставничества... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:08

2023-04-11T11:08

2023-04-11T11:08

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 15 некоммерческих организаций представят свой опыт работы с различными уязвимыми группами общества и создания социальных инноваций в сфере наставничества во время "Фестиваля неравнодушных людей" 17–21 апреля. На мероприятиях форума опытные волонтеры и студенты, не имеющие опыта волонтерства, организаторы волонтерской деятельности в вузе получат представление о социальных проблемах, видение развития системы наставничества и узнают о возможностях профессиональной самореализации в социальной сфере, а также поддержку процесса формирования ценностей гуманистического характера у будущих специалистов помогающих профессий.Проводит фестиваль Московский государственный психолого–педагогический университет в рамках Года педагога и наставника при поддержке Министерства просвещения РФ.Цель фестиваля – создание условий для формирования единого информационного пространства и развития сотрудничества ведущих организаций социальной сферы и будущих специалистов "помогающих" профессий – студентов педагогических вузов. Особое внимание на Фестивале будет уделяться теме "Наставничество в социальной сфере" в честь объявленного указом Президента Российской Федерации Года педагога и наставника."В этом году мы проводим крупное всероссийское мероприятие "Фестиваль неравнодушных людей" в четвертый раз. Инклюзия, наставничество и поддержка "других" – это главный вектор естественного развития общества, часть жизни современного неравнодушного человека. Мы надеемся, что Фестиваль станет площадкой для объединения специалистов социальной сферы, решающих острые проблемы – с одной стороны, и студентов "помогающих" профессий, будущих педагогов и психологов, студентов с высоким уровнем ответственности, осознанности и проактивной жизненной позицией с – другой", – отметил заведующий сектором "Центр волонтерской и социальной активности студентов" МГППУ Андрей Владимирович Игнатенко.В МГППУ с 2019 года успешно реализуется проект "Доверенные студенты", целью которого является сопровождение и поддержка студентов с инвалидностью, которые пришли учиться в наш университет. Концепция проекта ориентирована на то, что инклюзивным волонтером может стать каждый студент, с инвалидностью и без, что позволяет создавать инклюзивное пространство, где все будут на равных.На площадке будет представлен опыт реализации этого проекта, а также участникам будет предоставлена возможность совершенствовать свои компетенции, необходимые для оказания эффективной помощи всем нуждающимся студентам, в том числе студентам с инвалидностью"."Инклюзивное волонтерство формирует у студентов, будущих педагогов и психологов, культуру, которая помогает им взаимодействовать со студентами с инвалидностью, а также оказывать им нужную помощь и поддержку. Наставничество в сфере инклюзии предполагает, что волонтеры, имеющие опыт в инклюзивных проектах, делятся и помогают другим студентам, в том числе студентам с инвалидностью, формировать навыки для успешной реализации новых проектов", – рассказала директор РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ МГППУ Саитгалиева Гузель Газимовна.К участию в фестивале приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений высшего образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)