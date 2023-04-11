Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей" - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:08 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/volontery-1864420145.html
В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей"
В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей" - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей"
Более 15 некоммерческих организаций представят свой опыт работы с различными уязвимыми группами общества и создания социальных инноваций в сфере наставничества... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:08
2023-04-11T11:08
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580795776_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_79f2c273f7e4cf1eda94ff1ccfc10abf.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 15 некоммерческих организаций представят свой опыт работы с различными уязвимыми группами общества и создания социальных инноваций в сфере наставничества во время "Фестиваля неравнодушных людей" 17–21 апреля. На мероприятиях форума опытные волонтеры и студенты, не имеющие опыта волонтерства, организаторы волонтерской деятельности в вузе получат представление о социальных проблемах, видение развития системы наставничества и узнают о возможностях профессиональной самореализации в социальной сфере, а также поддержку процесса формирования ценностей гуманистического характера у будущих специалистов помогающих профессий.Проводит фестиваль Московский государственный психолого–педагогический университет в рамках Года педагога и наставника при поддержке Министерства просвещения РФ.Цель фестиваля – создание условий для формирования единого информационного пространства и развития сотрудничества ведущих организаций социальной сферы и будущих специалистов "помогающих" профессий – студентов педагогических вузов. Особое внимание на Фестивале будет уделяться теме "Наставничество в социальной сфере" в честь объявленного указом Президента Российской Федерации Года педагога и наставника."В этом году мы проводим крупное всероссийское мероприятие "Фестиваль неравнодушных людей" в четвертый раз. Инклюзия, наставничество и поддержка "других" – это главный вектор естественного развития общества, часть жизни современного неравнодушного человека. Мы надеемся, что Фестиваль станет площадкой для объединения специалистов социальной сферы, решающих острые проблемы – с одной стороны, и студентов "помогающих" профессий, будущих педагогов и психологов, студентов с высоким уровнем ответственности, осознанности и проактивной жизненной позицией с – другой", – отметил заведующий сектором "Центр волонтерской и социальной активности студентов" МГППУ Андрей Владимирович Игнатенко.В МГППУ с 2019 года успешно реализуется проект "Доверенные студенты", целью которого является сопровождение и поддержка студентов с инвалидностью, которые пришли учиться в наш университет. Концепция проекта ориентирована на то, что инклюзивным волонтером может стать каждый студент, с инвалидностью и без, что позволяет создавать инклюзивное пространство, где все будут на равных.На площадке будет представлен опыт реализации этого проекта, а также участникам будет предоставлена возможность совершенствовать свои компетенции, необходимые для оказания эффективной помощи всем нуждающимся студентам, в том числе студентам с инвалидностью"."Инклюзивное волонтерство формирует у студентов, будущих педагогов и психологов, культуру, которая помогает им взаимодействовать со студентами с инвалидностью, а также оказывать им нужную помощь и поддержку. Наставничество в сфере инклюзии предполагает, что волонтеры, имеющие опыт в инклюзивных проектах, делятся и помогают другим студентам, в том числе студентам с инвалидностью, формировать навыки для успешной реализации новых проектов", – рассказала директор РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ МГППУ Саитгалиева Гузель Газимовна.К участию в фестивале приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений высшего образования.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580795776_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_505fcd0b172397565ba372ae7470948e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, социальный навигатор, общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)

В Москве пройдет "Фестиваль неравнодушных людей"

© РИА Новости / Евгений БиятовАлена Гричко, волонтер проекта "Веселый коридор". Расписывает стены в детских медучреждениях
Алена Гричко, волонтер проекта Веселый коридор. Расписывает стены в детских медучреждениях - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 15 некоммерческих организаций представят свой опыт работы с различными уязвимыми группами общества и создания социальных инноваций в сфере наставничества во время "Фестиваля неравнодушных людей" 17–21 апреля. На мероприятиях форума опытные волонтеры и студенты, не имеющие опыта волонтерства, организаторы волонтерской деятельности в вузе получат представление о социальных проблемах, видение развития системы наставничества и узнают о возможностях профессиональной самореализации в социальной сфере, а также поддержку процесса формирования ценностей гуманистического характера у будущих специалистов помогающих профессий.
Проводит фестиваль Московский государственный психолого–педагогический университет в рамках Года педагога и наставника при поддержке Министерства просвещения РФ.
Цель фестиваля – создание условий для формирования единого информационного пространства и развития сотрудничества ведущих организаций социальной сферы и будущих специалистов "помогающих" профессий – студентов педагогических вузов. Особое внимание на Фестивале будет уделяться теме "Наставничество в социальной сфере" в честь объявленного указом Президента Российской Федерации Года педагога и наставника.
"В этом году мы проводим крупное всероссийское мероприятие "Фестиваль неравнодушных людей" в четвертый раз. Инклюзия, наставничество и поддержка "других" – это главный вектор естественного развития общества, часть жизни современного неравнодушного человека. Мы надеемся, что Фестиваль станет площадкой для объединения специалистов социальной сферы, решающих острые проблемы – с одной стороны, и студентов "помогающих" профессий, будущих педагогов и психологов, студентов с высоким уровнем ответственности, осознанности и проактивной жизненной позицией с – другой", – отметил заведующий сектором "Центр волонтерской и социальной активности студентов" МГППУ Андрей Владимирович Игнатенко.
В МГППУ с 2019 года успешно реализуется проект "Доверенные студенты", целью которого является сопровождение и поддержка студентов с инвалидностью, которые пришли учиться в наш университет. Концепция проекта ориентирована на то, что инклюзивным волонтером может стать каждый студент, с инвалидностью и без, что позволяет создавать инклюзивное пространство, где все будут на равных.
На площадке будет представлен опыт реализации этого проекта, а также участникам будет предоставлена возможность совершенствовать свои компетенции, необходимые для оказания эффективной помощи всем нуждающимся студентам, в том числе студентам с инвалидностью".
"Инклюзивное волонтерство формирует у студентов, будущих педагогов и психологов, культуру, которая помогает им взаимодействовать со студентами с инвалидностью, а также оказывать им нужную помощь и поддержку. Наставничество в сфере инклюзии предполагает, что волонтеры, имеющие опыт в инклюзивных проектах, делятся и помогают другим студентам, в том числе студентам с инвалидностью, формировать навыки для успешной реализации новых проектов", – рассказала директор РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ МГППУ Саитгалиева Гузель Газимовна.
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений высшего образования.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбществоМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала