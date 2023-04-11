https://ria.ru/20230411/vizy-1864502538.html
В Краснодаре планируют открыть итальянский визовый центр
В Краснодаре планируют открыть итальянский визовый центр - РИА Новости, 11.04.2023
В Краснодаре планируют открыть итальянский визовый центр
В Краснодаре может открыться итальянский визовый центр, сообщаетTourdom. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:36
2023-04-11T14:36
2023-04-11T14:36
туризм
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краснодар
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Краснодаре может открыться итальянский визовый центр, сообщаетTourdom.Город станет десятым по счету, где можно будет подать документы на получение разрешения на въезд в страну. Офис откроет Almaviva, которая отвечает за оформление виз в регионах.Пока на официальном сайте компании указан только режим работы нового подразделения. Эксперты предполагают, что визовый центр может открыться 17–18 апреля неподалеку от почетного консульства Италии на улице Красной. Он станет самым южным в этой сети и позволит разгрузить соседний, расположенный в Ростове-на-Дону, который обслуживает не только близлежащие регионы, но и весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.Итальянские дипломаты выдают россиянам мультишенгены на полгода, пишут туристы в телеграм-канале издания.
https://ria.ru/20230411/goa-1863950060.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодар, италия, ростов-на-дону, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодар, Италия, Ростов-на-Дону, Визы
В Краснодаре планируют открыть итальянский визовый центр
Tourdom: в Краснодаре планируют открыть итальянский визовый центр