https://ria.ru/20230411/vino-1864565363.html
Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов
Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов
Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал Роскачеству... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:05
2023-04-11T17:05
2023-04-11T17:05
экономика
россия
виктор евтухов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал Роскачеству статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Так, 11 апреля состоялось торжественное открытие юбилейной, десятой по счету, Всероссийской акции "Дни российских вин", организованной Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей, выделив их на полке, а также познакомить потребителей с отечественными винами. "Продвижение отечественного виноделия – это государственная задача. Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" уже в достаточной степени простимулировал развитие этой отрасли. Благодаря этому закону сегодня мы эффективно проводим политику замещения импорта игристых и тихих вин. За время действия закона к 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее", - отметил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества. Замминистра отметил, что по оценкам коллег из розницы, средний рост продаж российских вин в период акции составляет 30-40%. "В винных картах ресторанов присутствие отечественного вина также выросло на порядок", - заключил он. В весенней акции в этом году примут участие не менее 13 федеральных торговых сетей, более 25 тысяч магазинов. Участвующие в этом магазины, будут отмечены специальной символикой, а потребители смогут по специальным ценам приобрести вина из отечественного винограда.
https://ria.ru/20230411/alkogol-1864503986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктор евтухов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов
Замглавы Минпромторга Евтухов: доля российского вина на отечественном рынке выросла до 55%
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал Роскачеству
статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Так, 11 апреля состоялось торжественное открытие юбилейной, десятой по счету, Всероссийской акции "Дни российских вин", организованной Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей, выделив их на полке, а также познакомить потребителей с отечественными винами.
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"Продвижение отечественного виноделия – это государственная задача. Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" уже в достаточной степени простимулировал развитие этой отрасли. Благодаря этому закону сегодня мы эффективно проводим политику замещения импорта игристых и тихих вин. За время действия закона к 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее", - отметил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.
Замминистра отметил, что по оценкам коллег из розницы, средний рост продаж российских вин в период акции составляет 30-40%. "В винных картах ресторанов присутствие отечественного вина также выросло на порядок", - заключил он.
«
"Российское вино становится все более привлекательным для российских потребителей... В этот раз впервые открытие акции будет проводиться не только в столице, но и в других субъектах нашей страны. Так, уже 25 апреля акцию торжественно запустим и в Санкт-Петербурге. Рассчитываем, что проводимая работа позволит наращивать популярность российского вина", – подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого также приводятся в сообщении.
В весенней акции в этом году примут участие не менее 13 федеральных торговых сетей, более 25 тысяч магазинов. Участвующие в этом магазины, будут отмечены специальной символикой, а потребители смогут по специальным ценам приобрести вина из отечественного винограда.
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