https://ria.ru/20230411/vino-1864565363.html

Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов

Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов - РИА Новости, 11.04.2023

Доля российского вина на отечественном рынке превысила 55 процентов

Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал Роскачеству... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:05

2023-04-11T17:05

2023-04-11T17:05

экономика

россия

виктор евтухов

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786751209_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_784398a7ff0b7ad40c4e896baddb7336.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал Роскачеству статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Так, 11 апреля состоялось торжественное открытие юбилейной, десятой по счету, Всероссийской акции "Дни российских вин", организованной Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей, выделив их на полке, а также познакомить потребителей с отечественными винами. "Продвижение отечественного виноделия – это государственная задача. Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" уже в достаточной степени простимулировал развитие этой отрасли. Благодаря этому закону сегодня мы эффективно проводим политику замещения импорта игристых и тихих вин. За время действия закона к 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее", - отметил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества. Замминистра отметил, что по оценкам коллег из розницы, средний рост продаж российских вин в период акции составляет 30-40%. "В винных картах ресторанов присутствие отечественного вина также выросло на порядок", - заключил он. В весенней акции в этом году примут участие не менее 13 федеральных торговых сетей, более 25 тысяч магазинов. Участвующие в этом магазины, будут отмечены специальной символикой, а потребители смогут по специальным ценам приобрести вина из отечественного винограда.

https://ria.ru/20230411/alkogol-1864503986.html

https://ria.ru/20230407/vino-1863872025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктор евтухов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)