https://ria.ru/20230411/veyp-1864518989.html

ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023

ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:54

2023-04-11T14:54

2023-04-11T15:55

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

вейпы

дети

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.Документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном правительством РФ порядке. Одновременно вносятся изменения, направленные на то, чтобы полностью исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. А в рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, вейпы, дети