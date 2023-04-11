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ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023
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14:54 11.04.2023 (обновлено: 15:55 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/veyp-1864518989.html
ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023
ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:54
2023-04-11T15:55
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
вейпы
дети
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.Документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном правительством РФ порядке. Одновременно вносятся изменения, направленные на то, чтобы полностью исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. А в рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, вейпы, дети
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вейпы, Дети
ГД одобрила в I чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Володин: ГД приняла в первом чтении проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСпециализированная выставка vape-индустрии
Специализированная выставка vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Специализированная выставка vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном правительством РФ порядке.
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Одновременно вносятся изменения, направленные на то, чтобы полностью исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.
Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. А в рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВейпыДети
 
 
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