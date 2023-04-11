Рейтинг@Mail.ru
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:37 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/vetnam-1864453914.html
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме - РИА Новости, 11.04.2023
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме
Во Вьетнаме отели и турфирмы отмечают нехватку профессиональных кадров и не исключают существенного подорожания отдыха из счет увеличения расходов на персонал,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:37
2023-04-11T12:37
туризм
вьетнам
новости - туризм
отдых
куда можно лететь
куда поехать
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564389821_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_1edbb2e8f17b438bcd8b58bc2df5e35a.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме отели и турфирмы отмечают нехватку профессиональных кадров и не исключают существенного подорожания отдыха из счет увеличения расходов на персонал, сообщает Tourdom.Дефицит сотрудников связывают с пандемией, когда страна закрыла въезд для иностранных путешественников, и работники сферы гостеприимства были уволены. Они переезжали в другие государства и меняли род деятельности.Сейчас правительство планирует восстановить турпоток. Рассматривается законопроект о продлении срока безвиза для туристов с 15 до 45 дней, ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, в том числе и с Россией. Гости возвращаются в республику, но в турбизнесе не хватает примерно полмиллиона работников.Отельеры и туроператоры вынуждены либо нанимать неквалифицированных сотрудников, либо значительно увеличивать нагрузку на персонал и повышать им зарплату за переработку. Издержки в итоге могут привести к подорожанию номеров в отелях и экскурсий.
https://ria.ru/20230328/vetnam-1861179628.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564389821_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a439b817f851bf67b525ae2e917c92ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, новости - туризм, отдых, куда можно лететь, куда поехать, отели
Туризм, Вьетнам, Новости - Туризм, Отдых, куда можно лететь, куда поехать, Отели
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме

Tourdom: во Вьетнаме может повыситься цена отдыха из-за роста зарплат персонала в отелях

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы, Ханой
Туристы, Ханой - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме отели и турфирмы отмечают нехватку профессиональных кадров и не исключают существенного подорожания отдыха из счет увеличения расходов на персонал, сообщает Tourdom.
Дефицит сотрудников связывают с пандемией, когда страна закрыла въезд для иностранных путешественников, и работники сферы гостеприимства были уволены. Они переезжали в другие государства и меняли род деятельности.
Сейчас правительство планирует восстановить турпоток. Рассматривается законопроект о продлении срока безвиза для туристов с 15 до 45 дней, ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, в том числе и с Россией. Гости возвращаются в республику, но в турбизнесе не хватает примерно полмиллиона работников.
Отельеры и туроператоры вынуждены либо нанимать неквалифицированных сотрудников, либо значительно увеличивать нагрузку на персонал и повышать им зарплату за переработку. Издержки в итоге могут привести к подорожанию номеров в отелях и экскурсий.
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вьетнам одобрил продление безвизового режима для россиян до 45 дней
28 марта, 12:02
 
ТуризмВьетнамНовости - ТуризмОтдыхкуда можно лететькуда поехатьОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала