https://ria.ru/20230411/vetnam-1864453914.html
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме - РИА Новости, 11.04.2023
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме
Во Вьетнаме отели и турфирмы отмечают нехватку профессиональных кадров и не исключают существенного подорожания отдыха из счет увеличения расходов на персонал,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:37
2023-04-11T12:37
2023-04-11T12:37
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новости - туризм
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме отели и турфирмы отмечают нехватку профессиональных кадров и не исключают существенного подорожания отдыха из счет увеличения расходов на персонал, сообщает Tourdom.Дефицит сотрудников связывают с пандемией, когда страна закрыла въезд для иностранных путешественников, и работники сферы гостеприимства были уволены. Они переезжали в другие государства и меняли род деятельности.Сейчас правительство планирует восстановить турпоток. Рассматривается законопроект о продлении срока безвиза для туристов с 15 до 45 дней, ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с рядом стран, в том числе и с Россией. Гости возвращаются в республику, но в турбизнесе не хватает примерно полмиллиона работников.Отельеры и туроператоры вынуждены либо нанимать неквалифицированных сотрудников, либо значительно увеличивать нагрузку на персонал и повышать им зарплату за переработку. Издержки в итоге могут привести к подорожанию номеров в отелях и экскурсий.
https://ria.ru/20230328/vetnam-1861179628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, новости - туризм, отдых, куда можно лететь, куда поехать, отели
Туризм, Вьетнам, Новости - Туризм, Отдых, куда можно лететь, куда поехать, Отели
Эксперты прогнозируют рост цен на отдых во Вьетнаме
Tourdom: во Вьетнаме может повыситься цена отдыха из-за роста зарплат персонала в отелях