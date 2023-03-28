https://ria.ru/20230328/vetnam-1861179628.html

Вьетнам одобрил продление безвизового режима для россиян до 45 дней

Вьетнам одобрил продление безвизового режима для россиян до 45 дней - РИА Новости, 28.03.2023

Вьетнам одобрил продление безвизового режима для россиян до 45 дней

Кабинет министров Вьетнама одобрил продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран, в том числе и для России, а также выдачу... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:02

2023-03-28T12:02

2023-03-28T12:16

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кабинет министров Вьетнама одобрил продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран, в том числе и для России, а также выдачу электронных виз на срок до трех месяцев, сообщает портал Vietnam News. По данным издания, таким образом правительство надеется поддержать ключевой фактор экономического роста Вьетнама - туризм и иностранные инвестиции. Предложение будет представлено на рассмотрение и утверждение парламента на следующем заседании, запланированном на май. "Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что среди членов кабинета министров был достигнут общий консенсус в отношении выдачи электронных виз, действительных для однократного или многократного въезда для граждан всех стран и территорий. Теперь они смогут находиться во Вьетнаме не более трех месяцев вместо текущих 30 дней. Правительство также одобрило увеличение срока безвизового пребывания с 15 до 45 дней для граждан стран, от которых оно в одностороннем порядке отказалось от визовых требований", - пишет портал. Уточняется, что в список стран входят Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Южная Корея и Япония. Несмотря на то, что Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открыла свои двери для иностранных посетителей после пандемии, в 2022 году Вьетнам принял всего 3,66 миллиона человек, что составляет около 20% от допандемического уровня. В 2023 году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ. Китайские туристы составили треть от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме в 2019 году.

https://ria.ru/20230323/indoneziya-1860012013.html

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