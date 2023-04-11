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Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США - РИА Новости, 11.04.2023
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16:27 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html
Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США
Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США - РИА Новости, 11.04.2023
Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США
Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:27
2023-04-11T16:27
в мире
россия
сша
эван гершкович
пол уилан
бриттни грайнер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену, семья сочтет подобное развитие событий предательством со стороны правительства США, заявил брат Уилана Дэвид. По его словам, телефонный разговор Уилана с родителями состоялся накануне. Как заявил брат осужденного, в его семье не могут представить сценарий, "при котором правительство США уступит Кремлю что-либо за освобождение американцев, в списке которых не окажется Пола". "Это стало бы бессовестным предательством", - заявил Дэвид Уилан. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
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в мире, россия, сша, эван гершкович, пол уилан, бриттни грайнер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Эван Гершкович, Пол Уилан, Бриттни Грайнер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США

Брат осужденного в России Пола Уилана заявил, что семья боится предательства США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену, семья сочтет подобное развитие событий предательством со стороны правительства США, заявил брат Уилана Дэвид.
«
"Многие из вас спрашивали, знает ли Пол о деле господина Гершковича. Похоже, он узнал об этом, хотя я не уверен, узнал он об этом из российских СМИ или в ходе телефонного разговора с посольством США накануне. Страх Пола остаться за бортом в третий раз был явно ощутим в его разговоре с нашими родителями", - сообщил Дэвид Уилан журналистам.
По его словам, телефонный разговор Уилана с родителями состоялся накануне. Как заявил брат осужденного, в его семье не могут представить сценарий, "при котором правительство США уступит Кремлю что-либо за освобождение американцев, в списке которых не окажется Пола". "Это стало бы бессовестным предательством", - заявил Дэвид Уилан.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ
8 апреля, 14:40
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры
8 декабря 2022, 20:26
 
В миреРоссияСШАЭван ГершковичПол УиланБриттни ГрайнерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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