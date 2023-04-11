https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html

Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США

Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США - РИА Новости, 11.04.2023

Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства США

Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:27

2023-04-11T16:27

2023-04-11T16:27

в мире

россия

сша

эван гершкович

пол уилан

бриттни грайнер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену, семья сочтет подобное развитие событий предательством со стороны правительства США, заявил брат Уилана Дэвид. По его словам, телефонный разговор Уилана с родителями состоялся накануне. Как заявил брат осужденного, в его семье не могут представить сценарий, "при котором правительство США уступит Кремлю что-либо за освобождение американцев, в списке которых не окажется Пола". "Это стало бы бессовестным предательством", - заявил Дэвид Уилан. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, эван гершкович, пол уилан, бриттни грайнер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)