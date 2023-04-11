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Молодежь Казахстана стремится учиться в российских вузах, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.04.2023
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15:34 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ucheba-1864535237.html
Молодежь Казахстана стремится учиться в российских вузах, заявил глава МИД
Молодежь Казахстана стремится учиться в российских вузах, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.04.2023
Молодежь Казахстана стремится учиться в российских вузах, заявил глава МИД
Молодежь в Казахстане стремится учиться в российских вузах из-за отсутствия языкового барьера и высоких стандартов в системе образования РФ, считает... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:34
2023-04-11T15:34
казахстан
россия
алма-ата
мурат нуртлеу
сергей лавров
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
образование - общество
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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Молодежь в Казахстане стремится учиться в российских вузах из-за отсутствия языкового барьера и высоких стандартов в системе образования РФ, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. Нуртлеу находится в РФ с первым официальным визитом после назначения на эту должность. "Сфера образования является одной из важных тем и перспективных направлений в сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Мы всегда уделяем большое внимание этому направлению. Как вам известно, очень много молодых людей из Казахстана хотят учиться в России, этому, конечно же, способствует отсутствие барьеров, поддержка. В принципе, в языковом плане нашей молодежи легко учиться здесь", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом казахстанский министр отметил, что российские образовательные стандарты "очень высокие". Глава МИД привел данные, согласно которым в РФ сейчас обучаются порядка 320 тысяч иностранных студентов, 68 тысяч из них являются гражданами Казахстана. "Это тоже говорит в подтверждение моих тезисов, что казахстанская молодежь стремится получить образование в российских вузах", - пояснил Нуртлеу. Он напомнил об открытии филиалов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе КазНУ имени Аль-Фараби в Алма-Ате и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау (на западе страны). "Я думаю, это очень хорошее начало, которое найдет свое продолжение", - добавил министр.
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
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казахстан, россия, алма-ата, мурат нуртлеу, сергей лавров, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", образование - общество
Казахстан, Россия, Алма-Ата, Мурат Нуртлеу, Сергей Лавров, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Образование - Общество
Молодежь Казахстана стремится учиться в российских вузах, заявил глава МИД

Глава МИД Нуртлеу: казахстанская молодежь стремится учиться в российских вузах

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Молодежь в Казахстане стремится учиться в российских вузах из-за отсутствия языкового барьера и высоких стандартов в системе образования РФ, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.
Нуртлеу находится в РФ с первым официальным визитом после назначения на эту должность.
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"Сфера образования является одной из важных тем и перспективных направлений в сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Мы всегда уделяем большое внимание этому направлению. Как вам известно, очень много молодых людей из Казахстана хотят учиться в России, этому, конечно же, способствует отсутствие барьеров, поддержка. В принципе, в языковом плане нашей молодежи легко учиться здесь", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
При этом казахстанский министр отметил, что российские образовательные стандарты "очень высокие".
Глава МИД привел данные, согласно которым в РФ сейчас обучаются порядка 320 тысяч иностранных студентов, 68 тысяч из них являются гражданами Казахстана. "Это тоже говорит в подтверждение моих тезисов, что казахстанская молодежь стремится получить образование в российских вузах", - пояснил Нуртлеу.
Он напомнил об открытии филиалов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе КазНУ имени Аль-Фараби в Алма-Ате и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау (на западе страны). "Я думаю, это очень хорошее начало, которое найдет свое продолжение", - добавил министр.
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КазахстанРоссияАлма-АтаМурат НуртлеуСергей ЛавровНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Образование - Общество
 
 
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