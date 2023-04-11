https://ria.ru/20230411/ubiystvo-1864449938.html

Житель Дагестана избил отца лопатой и поджег

Житель Дагестана избил отца лопатой и поджег - РИА Новости, 11.04.2023

Житель Дагестана избил отца лопатой и поджег

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против молодого человека, который избил своего отца лопатой и поджег ему ноги, в результате чего тот скончался, РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:26

2023-04-11T12:26

2023-04-11T12:26

происшествия

россия

дагестанские огни

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против молодого человека, который избил своего отца лопатой и поджег ему ноги, в результате чего тот скончался, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по региону. "В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, 1 апреля молодой человек в своем доме в городе Дагестанские Огни "на почве ранее сложившихся неприязненных отношений" напал на отца и множество раз ударил его деревянным черенком от лопаты. От этого потерпевший упал и не мог оказывать сопротивление. Затем подозреваемый облил голени обеих ног отца воспламеняющейся жидкостью и поджег. "Причиненные повреждения повлекли за собой многочисленную кровопотерю и интоксикацию организма, в результате чего потерпевший в последующем скончался", – рассказали в СК. В ходе проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html

россия

дагестанские огни

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, дагестанские огни, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан