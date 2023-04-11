https://ria.ru/20230411/tomsk-1864377219.html

В Томске не смогли выбрать мэра из-за самоотвода кандидата на пост

В Томске не смогли выбрать мэра из-за самоотвода кандидата на пост - РИА Новости, 11.04.2023

В Томске не смогли выбрать мэра из-за самоотвода кандидата на пост

Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник не смогли выбрать мэра города, так как один из кандидатов взял самоотвод, а второй – исполняющий обязанности РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:04

2023-04-11T07:04

2023-04-11T07:04

томск

томская область

чингис акатаев

кпрф

иван кляйн

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149148/51/1491485116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8ba62f9c8c390f36fd21c439658036b0.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Депутаты городской думы Томска на сессии во вторник не смогли выбрать мэра города, так как один из кандидатов взял самоотвод, а второй – исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер не захотел быть безальтернативным кандидатом, будет объявлен новый конкурс. Конкурсная комиссия по выборам мэра Томска 15 марта из восьми претендентов на этот пост отобрала двух - Ратнера и депутата облдумы от КПРФ Максима Лучшева. Нового мэра депутаты должны были определить путем тайного голосования. Победитель должен был набрать минимум 25 голосов. "Поступило заявление от кандидата на должность мэра города Томска Лучшева Максима Алексеевича о снятии его с конкурсной процедуры… Причина не указана", - сказал на сессии председатель гордумы Чингис Акатаев. В свою очередь, оставшийся безальтернативным кандидатом Ратнер заявил, что "не хотел бы стать мэром любой ценой", считает сложившую ситуацию неправильной, в связи с чем снимает свою кандидатуру, так как "мэр должен быть выбран на альтернативной основе". В итоге городская дума была вынуждена принять решение о признании выборов мэра Томска не состоявшимися. "Выборы не состоялись, но на этом жизнь не заканчивается. Будем готовиться к новому конкурсу… Нна следующей думе мы его, наверняка, объявим. Будет ли это летом или в сентябре текущего года, сообща уже определимся. Не могу не сказать о коммунистах… Если еще 5-6 таких конкурсов пройдет, я думаю, вы точно займете эти 5-6 ключевых мест в области и городе. Поэтому, можете своей тактики дальше придерживаться", - сказал Акатаев. В октябре 2022 года законодательная дума Томской области приняла решение, отменяющее прямые выборы мэра Томска. Согласно поправкам в региональный закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований", теперь мэра Томска будут выбирать не жители прямым голосованием, а городские депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Соответствующие изменения в городской устав дума Томска большинством голосов внесла 6 декабря. Томск остался без градоначальника в ноябре 2020 года после ареста и временного отстранения от должности избранного мэра города Ивана Кляйна, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html

https://ria.ru/20230205/donbass-1849851200.html

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томск, томская область, чингис акатаев, кпрф, иван кляйн, политика