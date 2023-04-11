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Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости, 11.04.2023
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13:55 11.04.2023 (обновлено: 14:11 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/taygan-1864432774.html
Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"
Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости, 11.04.2023
Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"
Крымский сафари-парк "Тайган" с наступлением весны превратился в шумный детский сад: начался период рождения новых питомцев. Тигрята, лисята и медвежата — в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:55
2023-04-11T14:11
фото
сафари-парк "тайган"
дикие животные
еноты
медведь
новости - туризм
впечатления - туризм
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Крымский сафари-парк "Тайган" с наступлением весны превратился в шумный детский сад: начался период рождения новых питомцев. Тигрята, лисята и медвежата — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, сафари-парк "тайган", дикие животные, еноты, медведь, новости - туризм, впечатления - туризм
Фото, Сафари-парк "Тайган", Дикие животные, еноты, медведь, Новости - Туризм, Впечатления - Туризм

Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"

Читать ria.ru в
Крымский сафари-парк "Тайган" с наступлением весны превратился в шумный детский сад: начался период рождения новых питомцев. Тигрята, лисята и медвежата — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году в парке "Тайган" появились на свет первые амурские тигрята: два мальчика и две девочки.

Новорожденный амурский тигренок на территории сафари-парка Тайган в Крыму

В этом году в парке "Тайган" появились на свет первые амурские тигрята: два мальчика и две девочки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Малыши активны и проявляют интерес ко всему, что их окружает.

Новорожденные амурские тигрята на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Малыши активны и проявляют интерес ко всему, что их окружает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Пополнилось лисье семейство.

Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных лисят

Пополнилось лисье семейство.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Новорожденные лисята в крымском сафари-парке "Тайган".

Новорожденные лисята на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Новорожденные лисята в крымском сафари-парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках недавно родившихся амурских тигрят.

Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят

Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках недавно родившихся амурских тигрят.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

У привезенных в прошлом году из Херсона енотов в парке родились четыре малыша.

Самка енота со щенками в вольере на территории сафари-парка Тайган в Крыму

У привезенных в прошлом году из Херсона енотов в парке родились четыре малыша.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Пол енотиков пока определить трудно, но все они здоровы и чувствуют себя хорошо.

Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках щенков енота

Пол енотиков пока определить трудно, но все они здоровы и чувствуют себя хорошо.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Подрастают медвежата, которые обычно первыми открывают сезон новорожденных.

Медвежонок на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Подрастают медвежата, которые обычно первыми открывают сезон новорожденных.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Новые питомцы готовы радовать посетителей сафари-парка "Тайган".

Медвежата на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Новые питомцы готовы радовать посетителей сафари-парка "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самка муфлона с детенышами в крымском парке "Тайган".

Самка муфлона с детенышами в вольере на территории сафари-парка Тайган в Крыму

Самка муфлона с детенышами в крымском парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10
 
ФотоСафари-парк "Тайган"Дикие животныеенотымедведьНовости - ТуризмВпечатления - Туризм
 
 
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