Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"

В этом году в парке "Тайган" появились на свет первые амурские тигрята: два мальчика и две девочки.
В этом году в парке "Тайган" появились на свет первые амурские тигрята: два мальчика и две девочки.
Малыши активны и проявляют интерес ко всему, что их окружает.
Малыши активны и проявляют интерес ко всему, что их окружает.
Пополнилось лисье семейство.
Новорожденные лисята в крымском сафари-парке "Тайган".
Новорожденные лисята в крымском сафари-парке "Тайган".
Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках недавно родившихся амурских тигрят.
Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках недавно родившихся амурских тигрят.
У привезенных в прошлом году из Херсона енотов в парке родились четыре малыша.
У привезенных в прошлом году из Херсона енотов в парке родились четыре малыша.
Пол енотиков пока определить трудно, но все они здоровы и чувствуют себя хорошо.
Пол енотиков пока определить трудно, но все они здоровы и чувствуют себя хорошо.
Подрастают медвежата, которые обычно первыми открывают сезон новорожденных.
Подрастают медвежата, которые обычно первыми открывают сезон новорожденных.
Новые питомцы готовы радовать посетителей сафари-парка "Тайган".
Новые питомцы готовы радовать посетителей сафари-парка "Тайган".
Самка муфлона с детенышами в крымском парке "Тайган".
Самка муфлона с детенышами в крымском парке "Тайган".