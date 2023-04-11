https://ria.ru/20230411/taygan-1864432774.html

Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"

Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости, 11.04.2023

Крошка моя: детеныши в сафари-парке "Тайган"

Крымский сафари-парк "Тайган" с наступлением весны превратился в шумный детский сад: начался период рождения новых питомцев. Тигрята, лисята и медвежата — в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:55

2023-04-11T13:55

2023-04-11T14:11

фото

сафари-парк "тайган"

дикие животные

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Крымский сафари-парк "Тайган" с наступлением весны превратился в шумный детский сад: начался период рождения новых питомцев. Тигрята, лисята и медвежата — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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