https://ria.ru/20230411/svadba-1864371820.html

Названы города, где дешевле всего играть свадьбу

Названы города, где дешевле всего играть свадьбу - РИА Новости, 11.04.2023

Названы города, где дешевле всего играть свадьбу

Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:24

2023-04-11T04:24

2023-04-11T04:24

ростов-на-дону

санкт-петербург

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783690450_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_6e9050e0a9508675998db0d210a815fb.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется мероприятие в Уфе и Челябинске, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и маркетплейса услуг YouDo, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что при анализе учитывались траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. При этом спрос на задания, связанные с подготовкой к этому торжеству, с февраля по конец марта вырос на 41% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. "Дороже всего пожениться оказалось москвичам – им придется потратить более 100 тысяч рублей. На втором месте – женихи и невесты их Ростова-на-Дону – сумма на организацию торжества и покупку колец составила 97 тысяч рублей. Санкт-Петербург замкнул тройку самых дорогих городов для празднования свадьбы – в этом году жителям Северной столицы придется потратить в среднем 97 177 рублей на торжество", - говорится в совместном исследовании. Отмечается, что в Екатеринбурге стоимость "похода в ЗАГС" составляет 84 497 рублей, в Новосибирске – 75 323 рубля, в Казани - около 72 тысяч рублей, а краснодарским молодоженам подготовка к свадьбе обойдется в 71 801 рубль. "Дешевле всего сыграть свадьбу... в Уфе и Челябинске – там средний чек на празднование женитьбы или замужества составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно", - добавляется в исследовании. В 2023 году у россиян изменились предпочтения при выборе помолвочного кольца: золотые кольца стали покупать чаще - если в 2022 году на них пришлось 41% продаж, то в этом году этот показатель превысил 53%, а также выросла популярность обручальных колец с бриллиантами. Так, повышенный спрос на них зафиксирован в Воронеже (+127%), Ростове-на-Дону (+81%), Саратове (+62%), Екатеринбурге (+52%), Новосибирске (+38%), Самаре (+31%), Уфе (+21%), Челябинске (+12%) и Санкт-Петербурге (+8%).

https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html

https://ria.ru/20230325/zhenschiny-1860573260.html

ростов-на-дону

санкт-петербург

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, санкт-петербург, екатеринбург