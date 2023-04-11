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Названы города, где дешевле всего играть свадьбу - РИА Новости, 11.04.2023
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04:24 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/svadba-1864371820.html
Названы города, где дешевле всего играть свадьбу
Названы города, где дешевле всего играть свадьбу - РИА Новости, 11.04.2023
Названы города, где дешевле всего играть свадьбу
Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:24
2023-04-11T04:24
ростов-на-дону
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется мероприятие в Уфе и Челябинске, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и маркетплейса услуг YouDo, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что при анализе учитывались траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. При этом спрос на задания, связанные с подготовкой к этому торжеству, с февраля по конец марта вырос на 41% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. "Дороже всего пожениться оказалось москвичам – им придется потратить более 100 тысяч рублей. На втором месте – женихи и невесты их Ростова-на-Дону – сумма на организацию торжества и покупку колец составила 97 тысяч рублей. Санкт-Петербург замкнул тройку самых дорогих городов для празднования свадьбы – в этом году жителям Северной столицы придется потратить в среднем 97 177 рублей на торжество", - говорится в совместном исследовании. Отмечается, что в Екатеринбурге стоимость "похода в ЗАГС" составляет 84 497 рублей, в Новосибирске – 75 323 рубля, в Казани - около 72 тысяч рублей, а краснодарским молодоженам подготовка к свадьбе обойдется в 71 801 рубль. "Дешевле всего сыграть свадьбу... в Уфе и Челябинске – там средний чек на празднование женитьбы или замужества составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно", - добавляется в исследовании. В 2023 году у россиян изменились предпочтения при выборе помолвочного кольца: золотые кольца стали покупать чаще - если в 2022 году на них пришлось 41% продаж, то в этом году этот показатель превысил 53%, а также выросла популярность обручальных колец с бриллиантами. Так, повышенный спрос на них зафиксирован в Воронеже (+127%), Ростове-на-Дону (+81%), Саратове (+62%), Екатеринбурге (+52%), Новосибирске (+38%), Самаре (+31%), Уфе (+21%), Челябинске (+12%) и Санкт-Петербурге (+8%).
https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html
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ростов-на-дону, санкт-петербург, екатеринбург
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург
Названы города, где дешевле всего играть свадьбу

Sokolov: дешевле всего играть свадьбу в Уфе и Челябинске, дороже - в Москве и Ростове

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется мероприятие в Уфе и Челябинске, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и маркетплейса услуг YouDo, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что при анализе учитывались траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. При этом спрос на задания, связанные с подготовкой к этому торжеству, с февраля по конец марта вырос на 41% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
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"Дороже всего пожениться оказалось москвичам – им придется потратить более 100 тысяч рублей. На втором месте – женихи и невесты их Ростова-на-Дону – сумма на организацию торжества и покупку колец составила 97 тысяч рублей. Санкт-Петербург замкнул тройку самых дорогих городов для празднования свадьбы – в этом году жителям Северной столицы придется потратить в среднем 97 177 рублей на торжество", - говорится в совместном исследовании.
Отмечается, что в Екатеринбурге стоимость "похода в ЗАГС" составляет 84 497 рублей, в Новосибирске – 75 323 рубля, в Казани - около 72 тысяч рублей, а краснодарским молодоженам подготовка к свадьбе обойдется в 71 801 рубль.
"Дешевле всего сыграть свадьбу... в Уфе и Челябинске – там средний чек на празднование женитьбы или замужества составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно", - добавляется в исследовании.
В 2023 году у россиян изменились предпочтения при выборе помолвочного кольца: золотые кольца стали покупать чаще - если в 2022 году на них пришлось 41% продаж, то в этом году этот показатель превысил 53%, а также выросла популярность обручальных колец с бриллиантами. Так, повышенный спрос на них зафиксирован в Воронеже (+127%), Ростове-на-Дону (+81%), Саратове (+62%), Екатеринбурге (+52%), Новосибирске (+38%), Самаре (+31%), Уфе (+21%), Челябинске (+12%) и Санкт-Петербурге (+8%).
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