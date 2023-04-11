https://ria.ru/20230411/strelba-1864617594.html
В Вашингтоне произошла стрельба
В Вашингтоне произошла стрельба - РИА Новости, 11.04.2023
В Вашингтоне произошла стрельба
Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:48
2023-04-11T20:48
2023-04-11T20:48
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие. По данным ведомства, "идет расследование стрельбы" в восточной части столицы. Горожан просят самим не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911. Полиция не сообщает подробности о количестве пострадавших и деталях инцидента, однако, по информации в социальных сетях, инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home, по меньшей мере четыре человека ранены. Близлежащие улицы перекрыты. Полиция также сообщает в своем аккаунте о стрельбе в нескольких кварталах от инцидента. Уточняется, что разыскивается скрывшийся с места происшествия зеленый автомобиль, однако неясно, связаны ли эти происшествия.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html
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в мире, вашингтон (штат), twitter
В мире, Вашингтон (штат), Twitter
В Вашингтоне произошла стрельба
Полиция сообщила о стрельбе в Вашингтоне, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости.
Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter
, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие.
По данным ведомства, "идет расследование стрельбы" в восточной части столицы. Горожан просят самим не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911.
Полиция не сообщает подробности о количестве пострадавших и деталях инцидента, однако, по информации в социальных сетях, инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home, по меньшей мере четыре человека ранены. Близлежащие улицы перекрыты.
Полиция также сообщает в своем аккаунте о стрельбе в нескольких кварталах от инцидента. Уточняется, что разыскивается скрывшийся с места происшествия зеленый автомобиль, однако неясно, связаны ли эти происшествия.
В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок