Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне произошла стрельба - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/strelba-1864617594.html
В Вашингтоне произошла стрельба
В Вашингтоне произошла стрельба - РИА Новости, 11.04.2023
В Вашингтоне произошла стрельба
Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:48
2023-04-11T20:48
в мире
вашингтон (штат)
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_939e1199e2125d32ca0d42b351a2749d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие. По данным ведомства, "идет расследование стрельбы" в восточной части столицы. Горожан просят самим не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911. Полиция не сообщает подробности о количестве пострадавших и деталях инцидента, однако, по информации в социальных сетях, инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home, по меньшей мере четыре человека ранены. Близлежащие улицы перекрыты. Полиция также сообщает в своем аккаунте о стрельбе в нескольких кварталах от инцидента. Уточняется, что разыскивается скрывшийся с места происшествия зеленый автомобиль, однако неясно, связаны ли эти происшествия.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864127876.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572448378_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_67fc0228e3098c003135ecb6b8b9f99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), twitter
В мире, Вашингтон (штат), Twitter
В Вашингтоне произошла стрельба

Полиция сообщила о стрельбе в Вашингтоне, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вашингтоне
Сотрудники полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в Вашингтоне, сообщила местная полиция в своем аккаунте в Twitter, по свидетельству очевидцев, есть пострадавшие.
По данным ведомства, "идет расследование стрельбы" в восточной части столицы. Горожан просят самим не предпринимать каких-либо действий, а связываться с 911.
Полиция не сообщает подробности о количестве пострадавших и деталях инцидента, однако, по информации в социальных сетях, инцидент произошел у похоронного бюро Stewart Funeral Home, по меньшей мере четыре человека ранены. Близлежащие улицы перекрыты.
Полиция также сообщает в своем аккаунте о стрельбе в нескольких кварталах от инцидента. Уточняется, что разыскивается скрывшийся с места происшествия зеленый автомобиль, однако неясно, связаны ли эти происшествия.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В США в результате стрельбы погибли три человека, в том числе ребенок
10 апреля, 00:54
 
В миреВашингтон (штат)Twitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала