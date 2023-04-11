https://ria.ru/20230411/shortparis-1864441779.html

В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis

В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis - РИА Новости, 11.04.2023

В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis

Представители организации ВРНС (Всемирный русский народный собор. – Прим. Ред.) на Кубани призвали отменить концерт экспериментальной группы Shortparis. Они... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:45

2023-04-11T16:45

2023-04-11T16:45

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации ВРНС (Всемирный русский народный собор. – Прим. Ред.) на Кубани призвали отменить концерт экспериментальной группы Shortparis. Они обратились в Telegram-канале к мэру Краснодара Евгению Наумову.Концерт музыкантов должен был состояться 18 апреля в "Кроп Арена". Участники коллектива пока никак не прокомментировали случившееся. Не отреагировали на обращение общественников и в Администрации Краснодара.По информации СМИ, в прошлом году фронтмена группы Николая Комягина оштрафовали за участие в антивоенной акции в Санкт-Петербурге. Группа Shortparis была основана в 2012 году в Северной столице. За эти годы музыканты выпустили несколько студийных альбомов, среди которых "Дочери", "Так закалялась сталь" и другие.

https://ria.ru/20230407/arbenina-1863834179.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, краснодар, валерий меладзе, диана арбенина, ани лорак, врнс, ночные снайперы, знаменитости, музыка