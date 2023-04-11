https://ria.ru/20230411/shortparis-1864441779.html
В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis
В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis - РИА Новости, 11.04.2023
В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis
Представители организации ВРНС (Всемирный русский народный собор. – Прим. Ред.) на Кубани призвали отменить концерт экспериментальной группы Shortparis. Они... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:45
2023-04-11T16:45
2023-04-11T16:45
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации ВРНС (Всемирный русский народный собор. – Прим. Ред.) на Кубани призвали отменить концерт экспериментальной группы Shortparis. Они обратились в Telegram-канале к мэру Краснодара Евгению Наумову.Концерт музыкантов должен был состояться 18 апреля в "Кроп Арена". Участники коллектива пока никак не прокомментировали случившееся. Не отреагировали на обращение общественников и в Администрации Краснодара.По информации СМИ, в прошлом году фронтмена группы Николая Комягина оштрафовали за участие в антивоенной акции в Санкт-Петербурге. Группа Shortparis была основана в 2012 году в Северной столице. За эти годы музыканты выпустили несколько студийных альбомов, среди которых "Дочери", "Так закалялась сталь" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, валерий меладзе, диана арбенина, ани лорак, врнс, ночные снайперы, знаменитости, музыка
Шоубиз, Россия, Краснодар, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Ани Лорак, ВРНС, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка
В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis
В Краснодаре призвали отменить концерт группы Shortparis, запланированный на 18 апреля
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Представители организации ВРНС (Всемирный русский народный собор. – Прим. Ред.) на Кубани призвали отменить концерт экспериментальной группы Shortparis. Они обратились
в Telegram-канале к мэру Краснодара Евгению Наумову.
Концерт музыкантов должен был состояться 18 апреля в "Кроп Арена".
«
"Узнал, что 18 апреля в "Кроп Арене" должен пройти концерт группы Shortparis. Музыканты отличились тем, что с самого начала СВО выступили против России и ее солдат. Солист группы даже получил "административку" за митинг в Петербурге, а на YouTube открыто хвалит Зеленского. Обращаюсь к нашему мэру и прошу принять меры", – написал сопредседатель отделения ВРНС на Кубани Никита Изюмов.
Участники коллектива пока никак не прокомментировали случившееся. Не отреагировали на обращение общественников и в Администрации Краснодара.
По информации СМИ, в прошлом году фронтмена группы Николая Комягина оштрафовали за участие в антивоенной акции в Санкт-Петербурге.
Группа Shortparis была основана в 2012 году в Северной столице. За эти годы музыканты выпустили несколько студийных альбомов, среди которых "Дочери", "Так закалялась сталь" и другие.
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