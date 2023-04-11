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Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах - РИА Новости, 11.04.2023
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07:47 11.04.2023 (обновлено: 14:06 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864379602.html
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах - РИА Новости, 11.04.2023
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах
Пепел извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке выпал в поселках Лазо, Атласово, Таежный и селе Долиновка Мильковского района в центральной части полуострова,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:47
2023-04-11T14:06
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пепел извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке выпал в поселках Лазо, Атласово, Таежный и селе Долиновка Мильковского района в центральной части полуострова, пеплопад также ждут в райцентре Мильково, сообщил глава района Николай Сепко. "В посёлках Лазо и Атласово это наблюдалось утром сегодня. Ближе к обеду мы фиксировали это в посёлке Таёжный. Сейчас небольшие осадки пепла наблюдаются в селе Долиновка", – сказал Сепко в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.Глава района отметил, что синоптики прогнозируют выпадение пепла в селе Мильково, поэтому попросил местных сельхозпроизводителей укрыть корма, которые хранятся под открытым небом. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864374515.html
шивелуч
камчатка
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шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пепел от камчатского вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах

Пепел от вулкана Шивелуч выпал в четырех населенных пунктах в центре Камчатки

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/Дмитрий Мельников Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/Дмитрий Мельников
Последствия извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пепел извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке выпал в поселках Лазо, Атласово, Таежный и селе Долиновка Мильковского района в центральной части полуострова, пеплопад также ждут в райцентре Мильково, сообщил глава района Николай Сепко.
"В посёлках Лазо и Атласово это наблюдалось утром сегодня. Ближе к обеду мы фиксировали это в посёлке Таёжный. Сейчас небольшие осадки пепла наблюдаются в селе Долиновка", – сказал Сепко в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава района отметил, что синоптики прогнозируют выпадение пепла в селе Мильково, поэтому попросил местных сельхозпроизводителей укрыть корма, которые хранятся под открытым небом.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Шивелуч
Ученый не исключил повторные выбросы и пеплопады на вулкане Шивелуч
Вчера, 05:43
 
ШивелучКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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