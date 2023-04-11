https://ria.ru/20230411/sanktsii-1864609975.html
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 11.04.2023
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:47
2023-04-11T19:47
2023-04-11T20:09
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рустам минниханов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны."Канада 5 апреля 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Эти организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.Канада ввела санкции против главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.Указывается, что санкции начали действовать с 5 апреля.
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, рустам минниханов, экономика
Канада, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Рустам Минниханов, Экономика
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России, которые коснулись 14 физлиц и 34 юрлиц
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны.
"Канада 5 апреля 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Эти организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России
Канада ввела санкции против главы Республики Татарстан Рустама Минниханова
, а также заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.
Указывается, что санкции начали действовать с 5 апреля.
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