https://ria.ru/20230411/sanktsii-1864609975.html

Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 11.04.2023

Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:47

2023-04-11T19:47

2023-04-11T20:09

канада

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рустам минниханов

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, говорится в сообщении правительства страны."Канада 5 апреля 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России. Эти организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.Канада ввела санкции против главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.Указывается, что санкции начали действовать с 5 апреля.

https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html

https://ria.ru/20230410/yaponiya-1864142427.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

канада, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, рустам минниханов, экономика