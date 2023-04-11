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На самолете премьера Украины заметили эмодзи с мольбой об истребителях - РИА Новости, 11.04.2023
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17:57 11.04.2023 (обновлено: 18:28 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/samolet-1864585980.html
На самолете премьера Украины заметили эмодзи с мольбой об истребителях
На самолете премьера Украины заметили эмодзи с мольбой об истребителях - РИА Новости, 11.04.2023
На самолете премьера Украины заметили эмодзи с мольбой об истребителях
Эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, на котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду, следует из фотографии,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:57
2023-04-11T18:28
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, на котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду, следует из фотографии, опубликованной чиновником в Twitter. Как сообщалось, Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине. Фотографию, на которой видно, как он сходит с трапа самолета по прибытии в Канаду, Шмыгаль опубликовал в Twitter. На корпусе самолета с противоположной от кабины стороны двери изображены украинский флаг, эмодзи истребителя и сложенные ладони. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
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в мире, украина, канада, джастин трюдо, денис шмыгаль, нато, twitter, россия, христя фриланд
В мире, Украина, Канада, Джастин Трюдо, Денис Шмыгаль, НАТО, Twitter, Россия, Христя Фриланд
На самолете премьера Украины заметили эмодзи с мольбой об истребителях

На корпусе самолета премьера Украины Шмыгаля заметили эмодзи с мольбой об истребителях

Фотография, опубликованная в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Фотография, опубликованная в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Фотография, опубликованная в соцсети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Эмодзи истребителя и сложенных в мольбе рук видны на корпусе самолета, на котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду, следует из фотографии, опубликованной чиновником в Twitter.
Как сообщалось, Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.
Фотографию, на которой видно, как он сходит с трапа самолета по прибытии в Канаду, Шмыгаль опубликовал в Twitter. На корпусе самолета с противоположной от кабины стороны двери изображены украинский флаг, эмодзи истребителя и сложенные ладони. Неясно, редактировалось ли изображение, или действительно премьер Украины "украсил" борт воздушного судна недвусмысленным посланием.
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В миреУкраинаКанадаДжастин ТрюдоДенис ШмыгальНАТОTwitterРоссияХристя Фриланд
 
 
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