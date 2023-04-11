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Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером - РИА Новости, 11.04.2023
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14:37 11.04.2023 (обновлено: 17:27 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rossiya-1864510008.html
Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером
Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером - РИА Новости, 11.04.2023
Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером
Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером республики в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:37
2023-04-11T17:27
казахстан
россия
мурат нуртлеу
политика
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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером республики в евразийском регионе, в этой связи для него было важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД именно в Москву. Нуртлеу находится в РФ с первым официальным визитом после назначения на эту должность. "Россия является нашим надежным союзником и ключевым экономическим партнером в евразийском регионе, поэтому для меня было очень важно совершить свой первый зарубежный визит именно в Москву в качестве министра иностранных дел Республики Казахстан", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы МИД Казахстана, в ходе переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки. "Мы сошлись во мнении, что есть большой потенциал и задел для дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества. В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня", - отметил он. Итоги переговоров показали, что отношения между странами развиваются поступательно в духе добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, добавил министр.
https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html
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казахстан, россия, мурат нуртлеу, политика
Казахстан, Россия, Мурат Нуртлеу, Политика
Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером

Глава МИД Казахстана Нуртлеу назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 11 апреля 2023
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 11 апреля 2023
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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером республики в евразийском регионе, в этой связи для него было важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД именно в Москву.
Нуртлеу находится в РФ с первым официальным визитом после назначения на эту должность.
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"Россия является нашим надежным союзником и ключевым экономическим партнером в евразийском регионе, поэтому для меня было очень важно совершить свой первый зарубежный визит именно в Москву в качестве министра иностранных дел Республики Казахстан", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам главы МИД Казахстана, в ходе переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки. "Мы сошлись во мнении, что есть большой потенциал и задел для дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества. В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня", - отметил он.
Итоги переговоров показали, что отношения между странами развиваются поступательно в духе добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, добавил министр.
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