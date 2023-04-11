https://ria.ru/20230411/rossiya-1864510008.html

Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером

Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером - РИА Новости, 11.04.2023

Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником и ключевым партнером

Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером республики в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:37

2023-04-11T14:37

2023-04-11T17:27

казахстан

россия

мурат нуртлеу

политика

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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером республики в евразийском регионе, в этой связи для него было важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД именно в Москву. Нуртлеу находится в РФ с первым официальным визитом после назначения на эту должность. "Россия является нашим надежным союзником и ключевым экономическим партнером в евразийском регионе, поэтому для меня было очень важно совершить свой первый зарубежный визит именно в Москву в качестве министра иностранных дел Республики Казахстан", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы МИД Казахстана, в ходе переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки. "Мы сошлись во мнении, что есть большой потенциал и задел для дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества. В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня", - отметил он. Итоги переговоров показали, что отношения между странами развиваются поступательно в духе добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, добавил министр.

https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, мурат нуртлеу, политика