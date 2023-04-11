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Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу - РИА Новости, 11.04.2023
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12:28 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/rodnye-1864450938.html
Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу
Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу - РИА Новости, 11.04.2023
Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу
Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных, попавших в плен в декабре 2020 года в Карабахе, перекрыли во вторник в Ширакской области автотрассу, РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:28
2023-04-11T12:28
в мире
азербайджан
грузия
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных, попавших в плен в декабре 2020 года в Карабахе, перекрыли во вторник в Ширакской области автотрассу, ведущую к армяно-грузинской границе, они требуют освобождения своих родных, передает онлайн-ресурс news.am "Родственники плененных на боевых позициях села Хцаберд Гадрудского района сегодня с утра блокировали межгосударственную автодорогу Гюмри-Бавра (село у границы с Грузией - ред.)", - пишет издание. Один из участников акции заявил, что вопрос освобождения удерживаемых военных не решается. В сообщении отмечается, что в Азербайджане по состоянию на сегодняшний день удерживаются 26 жителей Ширакской области. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, азербайджан, грузия, баку
В мире, Азербайджан, Грузия, Баку
Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу

Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли трассу Гюмри-Бавра

© Фото : Sputnik Армения/TelegramРодственники пленных из Ширакской области перекрыли участок автомагистрали Гюмри-Ереван
Родственники пленных из Ширакской области перекрыли участок автомагистрали Гюмри-Ереван - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Sputnik Армения/Telegram
Родственники пленных из Ширакской области перекрыли участок автомагистрали Гюмри-Ереван
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных, попавших в плен в декабре 2020 года в Карабахе, перекрыли во вторник в Ширакской области автотрассу, ведущую к армяно-грузинской границе, они требуют освобождения своих родных, передает онлайн-ресурс news.am
"Родственники плененных на боевых позициях села Хцаберд Гадрудского района сегодня с утра блокировали межгосударственную автодорогу Гюмри-Бавра (село у границы с Грузией - ред.)", - пишет издание.
Один из участников акции заявил, что вопрос освобождения удерживаемых военных не решается.
В сообщении отмечается, что в Азербайджане по состоянию на сегодняшний день удерживаются 26 жителей Ширакской области.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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