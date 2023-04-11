https://ria.ru/20230411/rodnye-1864450938.html

Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу

Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу - РИА Новости, 11.04.2023

Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных перекрыли дорогу

Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных, попавших в плен в декабре 2020 года в Карабахе, перекрыли во вторник в Ширакской области автотрассу, РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:28

2023-04-11T12:28

2023-04-11T12:28

в мире

азербайджан

грузия

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864449287_0:249:891:750_1920x0_80_0_0_0a7bc7124048f6f3c9efa5063763dfeb.jpg

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военных, попавших в плен в декабре 2020 года в Карабахе, перекрыли во вторник в Ширакской области автотрассу, ведущую к армяно-грузинской границе, они требуют освобождения своих родных, передает онлайн-ресурс news.am "Родственники плененных на боевых позициях села Хцаберд Гадрудского района сегодня с утра блокировали межгосударственную автодорогу Гюмри-Бавра (село у границы с Грузией - ред.)", - пишет издание. Один из участников акции заявил, что вопрос освобождения удерживаемых военных не решается. В сообщении отмечается, что в Азербайджане по состоянию на сегодняшний день удерживаются 26 жителей Ширакской области. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Также в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230314/peregovory-1857819723.html

азербайджан

грузия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, грузия, баку