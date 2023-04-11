https://ria.ru/20230411/razgon-1864416529.html
Епархия РКЦ отреагировала на сообщения о "разгоне верующих" в Петербурге
Епархия РКЦ отреагировала на сообщения о "разгоне верующих" в Петербурге - РИА Новости, 11.04.2023
Епархия РКЦ отреагировала на сообщения о "разгоне верующих" в Петербурге
Римско-католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве опровергла сообщения СМИ, что в пасхальную ночь ОМОН в Санкт-Петербурге сорвал обряд и разогнал РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:59
2023-04-11T10:59
2023-04-11T10:59
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Римско-католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве опровергла сообщения СМИ, что в пасхальную ночь ОМОН в Санкт-Петербурге сорвал обряд и разогнал верующих в базилике святой Екатерины.Ранее в СМИ появилась информация, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов не дали провести традиционное зажжение огня на Пасху в католической базилике святой Екатерины, посчитав это несогласованной акцией, и разогнали верующих."В Пасхальную ночь ОМОН не "разгонял верующих базилики святой Екатерины" в Санкт-Петербурге. Перед началом богослужения навечерия Пасхи, которое традиционно начинается с благословения огня и пасхальной свечи вне храма, представители правоохранительных органов обратили внимание на то, что администрация базилики не уведомила власти об этом ежегодно совершаемом у входа в базилику обряде. В результате правоохранители не дали возможности начать светильничное богослужение вне храма. При этом прихожан не разгоняли, права верующих не нарушались", - отмечается в телеграм-канале северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери.Литургия навечерия Пасхи прошла при большом числе верующих и гостей и завершилась около полуночи, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230410/paskha-1864174709.html
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Религия, Санкт-Петербург, Москва, ОМОН России
Епархия РКЦ отреагировала на сообщения о "разгоне верующих" в Петербурге
Католическая архиепархия опровергла сообщения о разгоне верующих на Пасху в Петербурге
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Римско-католическая архиепархия Божией Матери с центром в Москве опровергла сообщения СМИ, что в пасхальную ночь ОМОН в Санкт-Петербурге сорвал обряд и разогнал верующих в базилике святой Екатерины.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов не дали провести традиционное зажжение огня на Пасху в католической базилике святой Екатерины, посчитав это несогласованной акцией, и разогнали верующих.
"В Пасхальную ночь ОМОН не "разгонял верующих базилики святой Екатерины" в Санкт-Петербурге. Перед началом богослужения навечерия Пасхи, которое традиционно начинается с благословения огня и пасхальной свечи вне храма, представители правоохранительных органов обратили внимание на то, что администрация базилики не уведомила власти об этом ежегодно совершаемом у входа в базилику обряде. В результате правоохранители не дали возможности начать светильничное богослужение вне храма. При этом прихожан не разгоняли, права верующих не нарушались", - отмечается в телеграм-канале северо-западного региона Римско-католической архиепархии Божией Матери.
Литургия навечерия Пасхи прошла при большом числе верующих и гостей и завершилась около полуночи, говорится в сообщении.
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