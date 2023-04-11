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В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ranenye-1864383131.html
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых - РИА Новости, 11.04.2023
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых
Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:46
2023-04-11T08:46
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что также из-за выгорания лесных насаждений, появилось много открытых участков местности, которые не позволяют противнику передвигаться незамеченным.
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых

Марочко: Киев испытывает трудности с эвакуацией раненых на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Ввиду успехов наших войск и взятии под огневой контроль некоторых участков местности, подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых (украинскими силовиками -ред.) стала весьма затруднительна и опасна", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что также из-за выгорания лесных насаждений, появилось много открытых участков местности, которые не позволяют противнику передвигаться незамеченным.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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