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В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых - РИА Новости, 11.04.2023
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых
Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T08:46
2023-04-11T08:46
2023-04-11T08:46
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что также из-за выгорания лесных насаждений, появилось много открытых участков местности, которые не позволяют противнику передвигаться незамеченным.
https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых
Марочко: Киев испытывает трудности с эвакуацией раненых на Краснолиманском направлении