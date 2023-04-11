https://ria.ru/20230411/ranenye-1864383131.html

В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых

В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых - РИА Новости, 11.04.2023

В ЛНР рассказали о трудностях Киева с эвакуацией раненых

Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:46

2023-04-11T08:46

2023-04-11T08:46

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Из-за взятия под огневой контроль отдельных участков местности на краснолиманском направлении, киевские силовики испытывают трудности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт уточнил, что также из-за выгорания лесных насаждений, появилось много открытых участков местности, которые не позволяют противнику передвигаться незамеченным.

https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины