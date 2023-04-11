https://ria.ru/20230411/rakety-1864632380.html
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет
Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:30
2023-04-11T23:30
2023-04-11T23:30
в мире
россия
сша
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579189708_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_06f159d99086c257e2feb95ef90e201f.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были "неработающими системами"; в КНДР это сделали с целью "изобразить" ядерную угрозу для США и при этом сохранить свои реальные МБР, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля", мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ. Отмечается, что агентство просмотрело более 50 документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно" после утечки данных американской разведки. "Север выставил на парад (8 февраля - ред.) эти неработающие системы, чтобы изобразить более крупные, более боеспособные ракетные силы, чем у него есть, и снизить риск повреждения своих реальных ракет", - говорится в одном из документов. При этом подчеркивается, что целью КНДР было "вероятно, изобразить назревающую ядерную угрозу для США". По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html
https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579189708_282:0:1979:1273_1920x0_80_0_0_62af989284f526898e0a1c516743be45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет
Reuters: КНДР на параде в феврале показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были "неработающими системами"; в КНДР это сделали с целью "изобразить" ядерную угрозу для США и при этом сохранить свои реальные МБР, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
В параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля", мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ.
В КНДР обвинили AUKUS в разрушении режима ядерного нераспространения
Отмечается, что агентство просмотрело более 50 документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно" после утечки данных американской разведки.
"Север выставил на парад (8 февраля - ред.) эти неработающие системы, чтобы изобразить более крупные, более боеспособные ракетные силы, чем у него есть, и снизить риск повреждения своих реальных ракет", - говорится в одном из документов. При этом подчеркивается, что целью КНДР было "вероятно, изобразить назревающую ядерную угрозу для США".
По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием