https://ria.ru/20230411/rakety-1864632380.html

СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет

СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: КНДР на параде показала неработающие МБР для сохранения реальных ракет

Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:30

2023-04-11T23:30

2023-04-11T23:30

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Аналитики американской разведки считают, что представленные Северной Кореей на параде 8 февраля межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) были "неработающими системами"; в КНДР это сделали с целью "изобразить" ядерную угрозу для США и при этом сохранить свои реальные МБР, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля", мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ. Отмечается, что агентство просмотрело более 50 документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно" после утечки данных американской разведки. "Север выставил на парад (8 февраля - ред.) эти неработающие системы, чтобы изобразить более крупные, более боеспособные ракетные силы, чем у него есть, и снизить риск повреждения своих реальных ракет", - говорится в одном из документов. При этом подчеркивается, что целью КНДР было "вероятно, изобразить назревающую ядерную угрозу для США". По данным СМИ, в настоящее время высокопоставленные лица министерства не знают, кто стоит за "утечкой". При этом отмечается, что в последние дни ходили разговоры о том, что источником мог быть ребенок кого-то из сотрудников Пентагона, который хотел похвастаться перед друзьями в мессенджере Discord, где изначально и появились секретные материалы. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато