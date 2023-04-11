https://ria.ru/20230411/rabota-1864408451.html
В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"
В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте" - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"
Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:30
2023-04-11T10:30
2023-04-11T12:18
общество
борис чернышов (депутат)
яна лантратова
госдума рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.Авторами соответствующего законопроекта стали вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР), депутаты Яна Лантратова (СРЗП), Нина Останина (КПРФ) и некоторые другие."Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", — объяснил Чернышов РИА Новости суть документа. Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В частности, он вводит разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка" и соотносит их с положениями других федеральных законов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), яна лантратова, госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Борис Чернышов (депутат), Яна Лантратова, Госдума РФ, Навигатор абитуриента
В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"
Депутаты внесли в Госдуму проект о внесении практики и стажировки в трудовую книжку
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.
Авторами соответствующего законопроекта стали вице-спикер Борис Чернышов
(ЛДПР
), депутаты Яна Лантратова
(СРЗП), Нина Останина (КПРФ
) и некоторые другие.
"Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", — объяснил Чернышов РИА Новости суть документа.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В частности, он вводит разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка" и соотносит их с положениями других федеральных законов.
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