https://ria.ru/20230411/rabota-1864408451.html

В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"

В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте" - РИА Новости, 11.04.2023

В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте"

Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:30

2023-04-11T10:30

2023-04-11T12:18

общество

борис чернышов (депутат)

яна лантратова

госдума рф

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают вносить в трудовые книжки сведения о "нулевом рабочем месте" — прохождении практики или стажировки во время учебы.Авторами соответствующего законопроекта стали вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР), депутаты Яна Лантратова (СРЗП), Нина Останина (КПРФ) и некоторые другие."Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", — объяснил Чернышов РИА Новости суть документа. Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В частности, он вводит разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка" и соотносит их с положениями других федеральных законов.

https://ria.ru/20230411/rabota-1864392741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, борис чернышов (депутат), яна лантратова, госдума рф, навигатор абитуриента