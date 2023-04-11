https://ria.ru/20230411/putin-1864492523.html

Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая

Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая - РИА Новости, 11.04.2023

Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая

Общение лидеров России и Китая носит доверительный характер, между двумя главами государств присутствует особая "химия", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:00

2023-04-11T14:00

2023-04-11T14:01

политика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Общение лидеров России и Китая носит доверительный характер, между двумя главами государств присутствует особая "химия", рассказал в интервью РИА Новости переводчик президента РФ Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, первый секретарь посольства России в Китае Григорий Жигарьков. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. Первый опыт перевода на высшем уровне у Григория Жигарькова произошел в ходе визита Владимира Путина в Пекин в 2016 году. В 2023 году Григорий был специально откомандирован из Пекина в Москву для "лингвистического обеспечения" визита китайского лидера. По словам Жигарькова, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сложилась особая личная "химия". "Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер. Когда мы говорим, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях, то это не пустые слова. Это действительно так. За этим стоит какая-то личная химия", - сказал он. Как отметил Жигарьков, Владимир Путин не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени. "Он прекрасно понимает, с какими сложностями сталкивается переводчик. С ним работать очень удобно, комфортно. Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься. Сам протокол не исключает возможность личного общения переводчика с президентом. Но таких бесед у меня с ним не было. Все выстроено так, чтобы максимально грамотно организовать график первого лица", - сказал он. Тем не менее, по словам Жигарькова, ряд трудностей в ходе работы иногда возникает. Владимир Путин очень часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, многие бывают непонятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про председателя КНР, который нередко прибегает к отсылкам к классике. "Наш президент часто обращается к культурным образам из русской или советской классики. Употребляет большое количество пословиц, поговорок, просторечных выражений. Например, "Это какие-то сапоги всмятку!", "давайте плясать от печки", или "своя рубашка ближе к телу", - сказал он. Жигарьков отметил, что прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным с точки зрения программы. С точки зрения протокола, он также прошел по высшему разряду. "Как ни странно, для переводчика большое значение имеет вопрос логистики, который непосредственно влияет на нашу работу. С этой стороны визит был не самый сложный. Он проходил на домашней площадке, мероприятия были сконцентрированы в одной географической локации. Так что те, кто обеспечивали эти контакты, в том числе переводчики, не должны были решать ряд технических вопросов", - сказал Жигарьков. Он отметил, что в ходе визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. "Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве", - добавил он. Такой формат, по словам Жигарькова, предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном, естественном ключе, что для перевода всегда проще. Но и здесь есть свои "подводные камни". "Такого рода доверительные контакты предполагают возможность беседы на самый широкий круг тем. Наши лидеры – люди с солидным кругозором. Никогда не знаешь, о чем может пойти речь. В этом плане помогает постоянная погруженность в информационное поле, постоянная работа с языком", - добавил он.

https://ria.ru/20230321/tost-1859618560.html

https://ria.ru/20230405/kitay-1863163667.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин