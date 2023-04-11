https://ria.ru/20230411/putin-1864492523.html
Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая
Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая - РИА Новости, 11.04.2023
Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая
Общение лидеров России и Китая носит доверительный характер, между двумя главами государств присутствует особая "химия", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:00
2023-04-11T14:00
2023-04-11T14:01
политика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859269891_0:163:2861:1772_1920x0_80_0_0_67af240cfd6f43eefc64aa392352dfba.jpg
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Общение лидеров России и Китая носит доверительный характер, между двумя главами государств присутствует особая "химия", рассказал в интервью РИА Новости переводчик президента РФ Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, первый секретарь посольства России в Китае Григорий Жигарьков. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. Первый опыт перевода на высшем уровне у Григория Жигарькова произошел в ходе визита Владимира Путина в Пекин в 2016 году. В 2023 году Григорий был специально откомандирован из Пекина в Москву для "лингвистического обеспечения" визита китайского лидера. По словам Жигарькова, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сложилась особая личная "химия". "Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер. Когда мы говорим, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях, то это не пустые слова. Это действительно так. За этим стоит какая-то личная химия", - сказал он. Как отметил Жигарьков, Владимир Путин не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени. "Он прекрасно понимает, с какими сложностями сталкивается переводчик. С ним работать очень удобно, комфортно. Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься. Сам протокол не исключает возможность личного общения переводчика с президентом. Но таких бесед у меня с ним не было. Все выстроено так, чтобы максимально грамотно организовать график первого лица", - сказал он. Тем не менее, по словам Жигарькова, ряд трудностей в ходе работы иногда возникает. Владимир Путин очень часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, многие бывают непонятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про председателя КНР, который нередко прибегает к отсылкам к классике. "Наш президент часто обращается к культурным образам из русской или советской классики. Употребляет большое количество пословиц, поговорок, просторечных выражений. Например, "Это какие-то сапоги всмятку!", "давайте плясать от печки", или "своя рубашка ближе к телу", - сказал он. Жигарьков отметил, что прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным с точки зрения программы. С точки зрения протокола, он также прошел по высшему разряду. "Как ни странно, для переводчика большое значение имеет вопрос логистики, который непосредственно влияет на нашу работу. С этой стороны визит был не самый сложный. Он проходил на домашней площадке, мероприятия были сконцентрированы в одной географической локации. Так что те, кто обеспечивали эти контакты, в том числе переводчики, не должны были решать ряд технических вопросов", - сказал Жигарьков. Он отметил, что в ходе визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. "Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве", - добавил он. Такой формат, по словам Жигарькова, предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном, естественном ключе, что для перевода всегда проще. Но и здесь есть свои "подводные камни". "Такого рода доверительные контакты предполагают возможность беседы на самый широкий круг тем. Наши лидеры – люди с солидным кругозором. Никогда не знаешь, о чем может пойти речь. В этом плане помогает постоянная погруженность в информационное поле, постоянная работа с языком", - добавил он.
https://ria.ru/20230321/tost-1859618560.html
https://ria.ru/20230405/kitay-1863163667.html
https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859269891_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_40be6b3e8b82e5a52e8a92708f24889a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Переводчик Путина рассказал об особой "химии" между лидерами России и Китая
Переводчик Жигарьков заявил, что в общении Путина и Си Цзиньпина присутствует особая химия
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Общение лидеров России и Китая носит доверительный характер, между двумя главами государств присутствует особая "химия", рассказал в интервью РИА Новости переводчик президента РФ Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, первый секретарь посольства России в Китае Григорий Жигарьков.
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Первый опыт перевода на высшем уровне у Григория Жигарькова произошел в ходе визита Владимира Путина в Пекин
в 2016 году. В 2023 году Григорий был специально откомандирован из Пекина в Москву для "лингвистического обеспечения" визита китайского лидера.
По словам Жигарькова, между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сложилась особая личная "химия". "Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер. Когда мы говорим, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях, то это не пустые слова. Это действительно так. За этим стоит какая-то личная химия", - сказал он.
Как отметил Жигарьков, Владимир Путин не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени. "Он прекрасно понимает, с какими сложностями сталкивается переводчик. С ним работать очень удобно, комфортно. Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься. Сам протокол не исключает возможность личного общения переводчика с президентом. Но таких бесед у меня с ним не было. Все выстроено так, чтобы максимально грамотно организовать график первого лица", - сказал он.
Тем не менее, по словам Жигарькова, ряд трудностей в ходе работы иногда возникает. Владимир Путин очень часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, многие бывают непонятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про председателя КНР, который нередко прибегает к отсылкам к классике. "Наш президент часто обращается к культурным образам из русской или советской классики. Употребляет большое количество пословиц, поговорок, просторечных выражений. Например, "Это какие-то сапоги всмятку!", "давайте плясать от печки", или "своя рубашка ближе к телу", - сказал он.
В Кремле прокомментировали слова посла Китая о дружбе с Россией
Жигарьков отметил, что прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным с точки зрения программы. С точки зрения протокола, он также прошел по высшему разряду.
"Как ни странно, для переводчика большое значение имеет вопрос логистики, который непосредственно влияет на нашу работу. С этой стороны визит был не самый сложный. Он проходил на домашней площадке, мероприятия были сконцентрированы в одной географической локации. Так что те, кто обеспечивали эти контакты, в том числе переводчики, не должны были решать ряд технических вопросов", - сказал Жигарьков.
Он отметил, что в ходе визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. "Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве", - добавил он.
Такой формат, по словам Жигарькова, предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном, естественном ключе, что для перевода всегда проще. Но и здесь есть свои "подводные камни". "Такого рода доверительные контакты предполагают возможность беседы на самый широкий круг тем. Наши лидеры – люди с солидным кругозором. Никогда не знаешь, о чем может пойти речь. В этом плане помогает постоянная погруженность в информационное поле, постоянная работа с языком", - добавил он.
США взрастили "альянс автократий" и теперь ищут способ избавиться от него