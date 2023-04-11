https://ria.ru/20230411/putin-1864482995.html

Путин поговорил по телефону с узбекским лидером

Путин поговорил по телефону с узбекским лидером - РИА Новости, 11.04.2023

Путин поговорил по телефону с узбекским лидером

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре обсудили эффективность использования площадки выставки... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:37

2023-04-11T13:37

2023-04-11T13:38

владимир путин

узбекистан

шавкат мирзиеев

в мире

ташкент

россия

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ТАШКЕНТ, 11 апр - РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре обсудили эффективность использования площадки выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте в конце апреля, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.По данным пресс-службы, президенты двух стран в ходе телефонного разговора обсудили первоочередные меры, направленные на обеспечение динамики товарооборота и реализацию совместных проектов кооперации."Особое внимание было уделено вопросу эффективного использования площадки международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в конце апреля этого года в городе Ташкенте, для продвижения практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран", - говорится в сообщении.Стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество в рамках программы культурно-гуманитарного обмена."Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Выставка "Иннопром. Центральная Азия " состоится в Ташкенте 24-26 апреля.

https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире, ташкент, россия