https://ria.ru/20230411/proslushka-1864372031.html

Часть документов о прослушке разведкой США поддельны, заявили в Южной Корее

Часть документов о прослушке разведкой США поддельны, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 11.04.2023

Часть документов о прослушке разведкой США поддельны, заявили в Южной Корее

Южная Корея и США считают большую часть опубликованных документов о якобы прослушке американской разведкой южнокорейских чиновников поддельными, но на выявление РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:36

2023-04-11T04:36

2023-04-11T04:36

юн сок ель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/77/1515847743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980c736ad74c1495d86ab91470cbe5d8.jpg

СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея и США считают большую часть опубликованных документов о якобы прослушке американской разведкой южнокорейских чиновников поддельными, но на выявление виновных потребуется время, этот случай только укрепит доверие между союзниками, заявил первый заместитель главы Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Ким Тхэ Хё. Чиновник сообщил об этом журналистам перед вылетом в США для подготовки визита туда южнокорейского президента Юн Сок Ёля в конце этого месяца. "После того, как о проблеме стало известно, мы тоже провели внутреннюю оценку, США также все это время вели расследование. Сегодня утром министры оборон двух стран переговорили по телефону, мнение обеих стран совпадает. Большая часть опубликованной информации сфабрикована. На этот счет наши оценки совпадают, но это проблема США, поэтому они начнут через министерство юстиции искать заказчика и восстанавливать ход событий, но на это уйдет время", - заявил Ким Тхэ Хё. Он также отметил, что США и Южная Корея сотрудничают в сфере разведки и тайно ведут совместную деятельность по важным вопросам, поэтому нынешний инцидент позволит "укрепить систему сотрудничества" и сделать доверие между сторонами еще более крепким. Ким Тхэ Хё также подтвердил, что опубликованные диалоги якобы советника президента по национальной безопасности Ким Сон Хана и секретаря президента по международным делами Ли Мун Хи "не соответствуют действительности". Оба чиновника покинули свои должности еще до инцидента. Ранее газета New York Times сообщила, что появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. Среди документов был опубликован "отчет о разведке сигналов", что обычно означает перехват разведкой сообщений, включая телефонные звонки и электронные сообщения, где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. В администрации президента Южной Кореи заявили, что рассмотрят пути возможного ответа на ситуацию, но подчеркнули, что не сомневаются в крепости союза с США. Новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.

https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856728328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юн сок ель, в мире