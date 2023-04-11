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В Госдуму внесли проект, упрощающий комплексное освоение территории

В Госдуму внесли проект, упрощающий комплексное освоение территории - РИА Новости, 11.04.2023

В Госдуму внесли проект, упрощающий комплексное освоение территории

Депутаты Госдумы внесли законопроект, улучшающий процесс реализации проектов по комплексному освоению территории, об этом сообщил РИА Новости его соавтор,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:53

2023-04-11T21:53

2023-04-11T21:53

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, улучшающий процесс реализации проектов по комплексному освоению территории, об этом сообщил РИА Новости его соавтор, депутат ГД от КПРФ Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что в 2020 году по инициативе правительства РФ несколько разрозненных инструментов развития территории городов и прилегающих территорий заменены единым понятным инструментом - комплексным развитием территории. Однако земельное законодательство не в полной мере учитывало новое регулирование в данной сфере, что осложняло получение и использование для жилой застройки и другого строительства земельных участков в процессе реализации договоров о комплексном развитии территории, рассказал депутат. "Необходимо было устранить выявленные на практике проблемы, и мы учли их в этом законопроекте. Законопроект устраняет серьезные законодательные барьеры для жилой застройки и строительства в целом, которые были тормозом", - также сообщил Гаврилов. По его словам, проект внесен при поддержке Минстроя России. "Земельный кодекс РФ предоставляет право осуществить перераспределение земель и земельных участков лицу, которое ранее заключило договор о развитии застроенной территории. Аналогичная норма для лица, заключившего договор о комплексном развитии территории по новым правилам, не предусмотрена. Между тем перераспределение земель, земельных участков активно используется застройщиками при создании жилой застройки. Законопроектом мы устраняем этот пробел", - отметил он. Также законопроект учитывает необходимость поддержки граждан и увеличивает максимальный срок аренды земельных участков для сенокошения и выпаса скота, добавил депутат.

https://ria.ru/20230203/zhile-1849401279.html

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россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, общество