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В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем - РИА Новости, 11.04.2023
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем
Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:51
2023-04-11T07:51
2023-04-11T07:51
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По предварительным данным, причиной схода вагонов явился перекос железнодорожного пути. Никто не пострадал. Идет доследственная проверка. Полувагон - железнодорожный грузовой вагон без крыши с высокими бортами, предназначен для перевозки руды, угля, лесоматериалов и других грузов, не требующих защиты от дождя или снега.
https://ria.ru/20230410/poezd-1864132165.html
амурская область
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем
В Амурской области рядом со станцией Екатеринославка сошли с рельсов два вагона с углем