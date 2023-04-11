https://ria.ru/20230411/priamure-1864379992.html

В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем

В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем - РИА Новости, 11.04.2023

В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем

Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:51

2023-04-11T07:51

2023-04-11T07:51

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По предварительным данным, причиной схода вагонов явился перекос железнодорожного пути. Никто не пострадал. Идет доследственная проверка. Полувагон - железнодорожный грузовой вагон без крыши с высокими бортами, предназначен для перевозки руды, угля, лесоматериалов и других грузов, не требующих защиты от дождя или снега.

https://ria.ru/20230410/poezd-1864132165.html

амурская область

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2023

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)