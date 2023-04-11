Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/priamure-1864379992.html
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем - РИА Новости, 11.04.2023
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем
Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:51
2023-04-11T07:51
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794083960_0:173:3311:2035_1920x0_80_0_0_b5f0befe4b93ef7a930d106e1e7a1883.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По предварительным данным, причиной схода вагонов явился перекос железнодорожного пути. Никто не пострадал. Идет доследственная проверка. Полувагон - железнодорожный грузовой вагон без крыши с высокими бортами, предназначен для перевозки руды, угля, лесоматериалов и других грузов, не требующих защиты от дождя или снега.
https://ria.ru/20230410/poezd-1864132165.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794083960_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_55e36f861f8e5179862a4be06e084bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приамурье сошли с рельсов два вагона с углем

В Амурской области рядом со станцией Екатеринославка сошли с рельсов два вагона с углем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГрузовой состав на железной дороге
Грузовой состав на железной дороге - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Грузовой состав на железной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Два вагона с углём сошли с рельсов рядом со станцией Екатеринославка Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
«
"Установлено, что 10 апреля в дневное время на железнодорожном пути необщего пользования, примыкающем к станции Екатеринославка Забайкальской железной дороги, произошел сход двух полувагонов, груженых углём", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной схода вагонов явился перекос железнодорожного пути. Никто не пострадал. Идет доследственная проверка.
Полувагон - железнодорожный грузовой вагон без крыши с высокими бортами, предназначен для перевозки руды, угля, лесоматериалов и других грузов, не требующих защиты от дождя или снега.
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
10 апреля, 02:44
 
ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала