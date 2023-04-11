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Володин предложил пригласить в Госдуму посла США - РИА Новости, 11.04.2023
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14:31 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/posol-1864506890.html
Володин предложил пригласить в Госдуму посла США
Володин предложил пригласить в Госдуму посла США - РИА Новости, 11.04.2023
Володин предложил пригласить в Госдуму посла США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:31
2023-04-11T14:31
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний по биолабораториям. Комитет Госдумы по контролю 7 апреля единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Доклад комиссии содержит более 200 страниц. Во вторник Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии. Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Василий Иванович, …что касается получения достоверной информации и привлечения получения для дачи показаний Нуланд и ее коллег, ответственных за открытие биолабораторий на Украине, в этом направлении работа ведется? ...Приглашайте посла Соединенных Штатов Америки и спрашивайте с него, пусть отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, на деле другое. Они сейчас наразворачивают по периметру нашей страны и других стран, карту мы с вами видели", - сказал он в ходе пленарного заседания. Как отметил Пискарев, в этом направлении работа ведется, и Нуланд приглашали, "с большим уважением, дать показания, те, которые ей известны". По словам Пискарева, российская сторона была готова оплатить расходы. По словам Володина, то, что свидетели не являются по приглашению, является неуважением к парламенту. "Страна, которая декларирует стандарты в демократии, сама их не только нарушает, но и делает все для того, чтобы их не существовало... Практически повсеместно на земном шаре вот эти лаборатории развернут, а потом закончится огромной трагедией", - добавил Володин. Как отметил спикер ГД, закон один для всех, США должны прежде всего сами выполнять международные. "Посла приглашайте и пускай оповещает Нуланд и ее приспешников. Как печеньки раздавать на Украине, значит у них ума хватило, неизвестно тоже эти печеньки чем напичкали, а там едят их, а потом болеть будут", - заключил он.
https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864492362.html
https://ria.ru/20230407/rassledovanie-1863805222.html
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россия, сша, украина, виктория нуланд, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф, политика
Россия, США, Украина, Виктория Нуланд, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Политика
Володин предложил пригласить в Госдуму посла США

Володин предложил пригласить в Госдуму посла США для явки Нуланд для дачи показаний

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний по биолабораториям.
Комитет Госдумы по контролю 7 апреля единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Доклад комиссии содержит более 200 страниц. Во вторник Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по биолабораториям США
Вчера, 13:59
Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Василий Иванович, …что касается получения достоверной информации и привлечения получения для дачи показаний Нуланд и ее коллег, ответственных за открытие биолабораторий на Украине, в этом направлении работа ведется? ...Приглашайте посла Соединенных Штатов Америки и спрашивайте с него, пусть отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, на деле другое. Они сейчас наразворачивают по периметру нашей страны и других стран, карту мы с вами видели", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Расследование деятельности биолабораторий США продолжится, заявил Косачев
7 апреля, 16:23
Как отметил Пискарев, в этом направлении работа ведется, и Нуланд приглашали, "с большим уважением, дать показания, те, которые ей известны". По словам Пискарева, российская сторона была готова оплатить расходы.
По словам Володина, то, что свидетели не являются по приглашению, является неуважением к парламенту.
"Страна, которая декларирует стандарты в демократии, сама их не только нарушает, но и делает все для того, чтобы их не существовало... Практически повсеместно на земном шаре вот эти лаборатории развернут, а потом закончится огромной трагедией", - добавил Володин.
Как отметил спикер ГД, закон один для всех, США должны прежде всего сами выполнять международные.
"Посла приглашайте и пускай оповещает Нуланд и ее приспешников. Как печеньки раздавать на Украине, значит у них ума хватило, неизвестно тоже эти печеньки чем напичкали, а там едят их, а потом болеть будут", - заключил он.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Биолаборатории США беспокоят все большее количество стран, заявил Косачев
22 марта, 12:33
 
РоссияСШАУкраинаВиктория НуландВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФСовет Федерации РФПолитика
 
 
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