https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html
Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО
Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО
Жители Приамурья собрали и отправили с автопоездом 10 машин повышенной проходимости для амурских бойцов СВО, сообщили РИА Новости в "Народном фронте" Амурской... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T16:16
2023-04-11T16:16
2023-05-06T09:18
специальная военная операция на украине
надежные люди
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Жители Приамурья собрали и отправили с автопоездом 10 машин повышенной проходимости для амурских бойцов СВО, сообщили РИА Новости в "Народном фронте" Амурской области. По словам Тюкаловой, помочь бойцам старались люди разных возрастов и профессий. Одним из первых позвонил житель Благовещенска Петр Николаевич, ему 84 года, он передал в зону СВО свой автомобиль УАЗ, так называемую "буханку". Амурчанин купил авто около 10 лет назад, но со времен пандемии за руль не садился. Особенность машины в том, что в ней есть специальный люк в крыше, из которого можно стрелять, а диваны благовещенец снял с японских машин, они опускаются так, что можно перевозить раненых или спать в салоне. Еще одна трогательная история, по словам руководителя исполкома, связана с покупкой трехдверной "Нивы", которую долго искали для бойцов. Молодой человек, который не любит "светиться" услышал об акции "Автопоезд" и буквально сразу после этого поехал и приобрёл именно такой автомобиль, заявка на который была давно у общественников. Как отметили в "Народном фронте", все автомобили - повышенной проходимости, они были специально подготовлены. Амурчане ремонтировали, дополняли технику, чтобы усилить проходимость. Затем машины брендировали, вместе с "РЖД" грузили на платформы и в четверг поезд стартовал. Как оказалось, уже после акции "Автопоезд", есть много желающих еще передать транспортные средства в зону СВО, общественники будут дальше работать над этим вопросом.
https://ria.ru/20230411/pomosch-1870109581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, амурская область
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Амурская область
Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО
Жители Приамурья собрали десять машин повышенной проходимости для бойцов СВО
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Жители Приамурья собрали и отправили с автопоездом 10 машин повышенной проходимости для амурских бойцов СВО, сообщили РИА Новости в "Народном фронте" Амурской области.
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"В преддверии 9 мая стартовала акция "Народного фронта" - "Автопоезд" по сбору транспортных средств для наших бойцов на передовой. Акция всероссийская, амурчане очень активно подключились с первых дней. Мы собрали 10 автомобилей, рассказала агентству руководитель исполкома "Народного фронта" в Амурской области Светлана Тюкалова.
По словам Тюкаловой, помочь бойцам старались люди разных возрастов и профессий. Одним из первых позвонил житель Благовещенска Петр Николаевич, ему 84 года, он передал в зону СВО свой автомобиль УАЗ, так называемую "буханку". Амурчанин купил авто около 10 лет назад, но со времен пандемии за руль не садился. Особенность машины в том, что в ней есть специальный люк в крыше, из которого можно стрелять, а диваны благовещенец снял с японских машин, они опускаются так, что можно перевозить раненых или спать в салоне.
Еще одна трогательная история, по словам руководителя исполкома, связана с покупкой трехдверной "Нивы", которую долго искали для бойцов. Молодой человек, который не любит "светиться" услышал об акции "Автопоезд" и буквально сразу после этого поехал и приобрёл именно такой автомобиль, заявка на который была давно у общественников.
Как отметили в "Народном фронте", все автомобили - повышенной проходимости, они были специально подготовлены. Амурчане ремонтировали, дополняли технику, чтобы усилить проходимость. Затем машины брендировали, вместе с "РЖД" грузили на платформы и в четверг поезд стартовал.
«
"Далее он уже воссоединится с другими вагонами во всех регионах, и пройдя по всей стране уже придёт в Ростов. И там непосредственно уже в преддверии 9 мая "Дня Победы" эти транспортные средства передадут бойцам. Я лично туда поеду, будем вручать эти автомобили. Также ещё дополнительно на средства, собранные амурчанами, Народный фронт будет выдавать приобретённые квадрокоптеры, тепловизоры, противодронное оборудование и многое другое", - добавила Тюкалова.
Как оказалось, уже после акции "Автопоезд", есть много желающих еще передать транспортные средства в зону СВО, общественники будут дальше работать над этим вопросом.
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