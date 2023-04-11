https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html

Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО

Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Приамурья отправили машины повышенной проходимости для бойцов СВО

Жители Приамурья собрали и отправили с автопоездом 10 машин повышенной проходимости для амурских бойцов СВО, сообщили РИА Новости в "Народном фронте" Амурской... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T16:16

2023-04-11T16:16

2023-05-06T09:18

специальная военная операция на украине

надежные люди

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839443267_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_ec12e35c952c3ace20ed421a94a9f10c.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр – РИА Новости. Жители Приамурья собрали и отправили с автопоездом 10 машин повышенной проходимости для амурских бойцов СВО, сообщили РИА Новости в "Народном фронте" Амурской области. По словам Тюкаловой, помочь бойцам старались люди разных возрастов и профессий. Одним из первых позвонил житель Благовещенска Петр Николаевич, ему 84 года, он передал в зону СВО свой автомобиль УАЗ, так называемую "буханку". Амурчанин купил авто около 10 лет назад, но со времен пандемии за руль не садился. Особенность машины в том, что в ней есть специальный люк в крыше, из которого можно стрелять, а диваны благовещенец снял с японских машин, они опускаются так, что можно перевозить раненых или спать в салоне. Еще одна трогательная история, по словам руководителя исполкома, связана с покупкой трехдверной "Нивы", которую долго искали для бойцов. Молодой человек, который не любит "светиться" услышал об акции "Автопоезд" и буквально сразу после этого поехал и приобрёл именно такой автомобиль, заявка на который была давно у общественников. Как отметили в "Народном фронте", все автомобили - повышенной проходимости, они были специально подготовлены. Амурчане ремонтировали, дополняли технику, чтобы усилить проходимость. Затем машины брендировали, вместе с "РЖД" грузили на платформы и в четверг поезд стартовал. Как оказалось, уже после акции "Автопоезд", есть много желающих еще передать транспортные средства в зону СВО, общественники будут дальше работать над этим вопросом.

https://ria.ru/20230411/pomosch-1870109581.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, амурская область