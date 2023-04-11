https://ria.ru/20230411/peplopad-1864368109.html

Ученые сообщили о сильнейшем за 60 лет пеплопаде в камчатском поселке Ключи

Ученые сообщили о сильнейшем за 60 лет пеплопаде в камчатском поселке Ключи - РИА Новости, 11.04.2023

Ученые сообщили о сильнейшем за 60 лет пеплопаде в камчатском поселке Ключи

Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, начавшийся во вторник из-за извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет, сообщили в институте вулканологии и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:30

2023-04-11T02:30

2023-04-11T02:30

происшествия

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, начавшийся во вторник из-за извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. "Выпадение такого значительного количества пепла в Ключах – наиболее близко расположенном к Шивелучу населенном пункте – последний раз регистрировалось в 1964 году. Уже сейчас выпал слой порядка 8,5 см и пеплопад продолжается", - приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова. Пеплопады продолжаются в поселках Ключи и Козыревск, сказали в институте. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230301/ebeko-1855052358.html

https://ria.ru/20230411/vulkan-1864360992.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)