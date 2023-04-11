https://ria.ru/20230411/pasport-1864546390.html

"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов

"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов - РИА Новости, 11.04.2023

"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов

Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона"... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:09

2023-04-11T16:09

2023-04-11T16:09

технологии

россия

гознак

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023". "Конечно, конечно. Все будет хорошо", - сказала Хасьянова, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и Микрон нашел аналоги зарубежным материалам. По ее словам, ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство". Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.

https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html

https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html

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технологии, россия, гознак