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"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов - РИА Новости, 11.04.2023
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов
Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона"... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:09
2023-04-11T16:09
2023-04-11T16:09
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023". "Конечно, конечно. Все будет хорошо", - сказала Хасьянова, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и Микрон нашел аналоги зарубежным материалам. По ее словам, ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство". Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.
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технологии, россия, гознак
Технологии, Россия, Гознак
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов
Глава "Микрона" Хасьянова: проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023".
"Конечно, конечно. Все будет хорошо", - сказала Хасьянова, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и Микрон нашел аналоги зарубежным материалам.
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По ее словам, ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство".
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака
". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.
В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.
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