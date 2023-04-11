Рейтинг@Mail.ru
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/pasport-1864546390.html
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов - РИА Новости, 11.04.2023
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов
Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона"... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:09
2023-04-11T16:09
технологии
россия
гознак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155001/36/1550013685_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_79b8f6baeb546a0428959520aab7b299.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023". "Конечно, конечно. Все будет хорошо", - сказала Хасьянова, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и Микрон нашел аналоги зарубежным материалам. По ее словам, ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство". Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца. В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.
https://ria.ru/20230409/mariupol-1864038989.html
https://ria.ru/20230215/putin-1852256362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155001/36/1550013685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed00e34708f0887fac986e76320a2e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, гознак
Технологии, Россия, Гознак
"Микрон" налаживает производство материалов для российских загранпаспортов

Глава "Микрона" Хасьянова: проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023".
"Конечно, конечно. Все будет хорошо", - сказала Хасьянова, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и Микрон нашел аналоги зарубежным материалам.
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Волонтеры МГЕР принимают документы на паспорта России
9 апреля, 08:45
По ее словам, ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство".
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.
В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта
15 февраля, 18:51
 
ТехнологииРоссияГознак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала