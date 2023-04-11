https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

Названы страны, куда можно отправиться на отдых без пересадок и виз

Названы страны, куда можно отправиться на отдых без пересадок и виз - РИА Новости, 11.04.2023

Названы страны, куда можно отправиться на отдых без пересадок и виз

Условия поездок за границу для граждан России изменились в связи с западными санкциями, несмотря на это, туристы нашли замену европейским направлениям — страны... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:26

2023-04-11T03:26

2023-04-11T03:26

туризм

новости - туризм

куба

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

артур мурадян

куда можно лететь

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Условия поездок за границу для граждан России изменились в связи с западными санкциями, несмотря на это, туристы нашли замену европейским направлениям — страны Азии, Африки и Персидского залива, в некоторые государства можно попасть прямым рейсом и без визы. Кроме того, совсем скоро станут доступны беспрепятственные поездки в курортные места Азии и африканского континента. О том, куда поехать на отдых без пересадок и виз, – в материале РИА Новости. К теплому морюМежду Россией и Сейшелами действует безвизовый режим, для поездки потребуются только разрешение на въезд. Граждане России могут находиться в стране 30 дней. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билета в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Омана и Бахрейна. ОАЭ – одно из самых популярных направлений для российских туристов. Россияне смогут путешествовать по стране 90 суток в течение 180 дней. Туристы в основном едут в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам — Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Умм-эль-Кувейн, Аджман. Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1 процента (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля 2023 года). С появлением прямого перелета большинство туроператоров наблюдают повышенный интерес к направлению. Срок пребывания — 90 дней. На Кубе, где находятся популярные курорты Кайо-Коко, Санта-Клара и Варадеро, туристы могут отдыхать 90 суток. В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о том, что Pegas Touristik продлил полетную программу из Москвы на остров на лето-2023. Как и в текущем зимнем сезоне, туроператор продолжит летать по двум направлениям – Варадеро и Кайо Коко – в партнерстве с авиакомпанией Nordwind. Кроме того, Fun&Sun поставил полетные программы на прямых рейсах на Кубу. Рассматривает возможность сформировать такие предложения и "Интурист". Аналогичный срок безвизового пребывания, 90 дней, у Венесуэлы, но прямого авиасообщения между странами пока не ожидается. Ранее министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что государство намерено превратиться в "самое желаемое направление для российских туристов". Вице-премьер РФ Александр Новак позже сообщил, что организация туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах является одним из приоритетов сотрудничества России и Венесуэлы. По классикеЗа год объемы авиаперевозки из России в Турцию существенно увеличились, в том числе стало больше прямых перелетов из регионов. Кроме того, "Аэрофлот" планирует сделать больше рейсов в Турцию. Самолеты полетят в Анталью, Бодрум, Стамбул, Даламан и Измир из двух столиц, Сочи, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Причем в пик сезона количество визитов из Москвы в Анталью будет достигать 49 в неделю. Еще несколько перевозчиков получили допуск на полеты в Каппадокию из столицы, Краснодара, Минвод, Сочи и Ростова-на-Дону, но даты открытия рейсов не назвали. Срок безвизового пребывания — до 30 суток.Путешественники могут отправиться в Израиль по заграничному паспорту, который на момент въезда действует ещё полгода или больше. Срок безвизового пребывания в стране – до 90 дней. Условия в Таиланде стали более выгодными для россиян: срок пребывания с целью туризма увеличен до 45 дней.Новые лидеры и интересные направленияШри-Ланка, согласно данным АТОР, является одним из популярных направлений для отдыха у россиян. Как ранее сообщала АТОР, с начала года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России, и из-за столь высокого спроса ведущие игроки рынка организовывают дополнительные программы в страну. По словам посла России в Коломбо и на Мальдивах Левана Джагаряна, Россия занимает первое место по количеству туристов на Шри-Ланке. Для посещения Коломбо нужно оформить электронное разрешение на въезд. Также его можно получить в аэропорту по прилете. Срок пребывания — 30 дней. Лаос – еще одна страна Юго-Восточной Азии, власти которой установили безвизовое посещение для россиян на 30 дней. После этого срока можно выехать в соседний Таиланд и вернуться. В марте Китай разрешил въезд в страну зарубежным туристам. Постепенно авиасообщение с Поднебесной возобновляется. Например, уже сейчас много прямых рейсов в Пекин из Москвы. Большинство потенциальных туристов интересуется в Китае пляжным отдыхом на острове Хайнань. Вице-президент АТОР Артур Мурадян полагает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая. В процессеВыездной туризм в процессе кардинальных изменений: российские путешественники переориентируются на более открытые регионы. В связи с этим страны Азии и Африки все чаще предлагают России наладить прямое авиасообщение. Запуска прямых рейсов и приезда туристов ждет Мьянма. Сейчас Россия прорабатывает авиасообщение со страной. Планируется, что перелеты будут осуществляться из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга в Янгон и Мандалай. Ожидается, что прямые рейсы между Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, и Владивостоком могут начаться в 2023 году. Кроме того, Зимбабве настроена на открытие авиасообщения с Россией, Непал ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из России в Катманду. Власти Малайзии пытаются убедить руководство "Аэрофлота" открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур. Три крупные малайзийские авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву. По словам замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамеда, в Малайзии везде принимают Union Pay, ведутся переговоры по введению карты "Мир". Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все – за них можно заплатить в России в рублях. Также Москва ведет диалог о возобновлении полетов во Вьетнам. Правительство страны одобрило продление с 15 до 45 дней срока безвизового пребывания граждан ряда государств, в том числе России, парламент рассмотрит инициативу в мае. Помимо Вьетнама, прорабатывается возобновление авиасообщения в Монголию, Южную Корею, Саудовскую Аравию. Для отдыха в Индонезии граждане России могут получить 30-дневную туристическую визу прямо в индонезийском аэропорту. Прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали могут запустить до начала лета 2023 года. Также российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР и Тунис. В марте власти Аддис-Абебы упростили визовый режим для граждан России. Теперь туристы из России, посещающие Эфиопию, могут получить визу по прибытии, без оформления ее онлайн или в посольстве. Для поездки в Преторию и Тунис виза не нужна, если срок пребывания не продлится более 90 дней в течение года.

https://ria.ru/20221006/venesuela-1821268147.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html

https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

https://ria.ru/20230410/myanma-1863705144.html

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новости - туризм, куба, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, артур мурадян, куда можно лететь, отдых на море, туризм